Valentijn Driessen vermoedt dat de nieuwe directeurs van Feyenoord geen klik voelen met Robin van Persie. Tijdens de persconferentie van maandag, met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux, werd de toekomst van Van Persie in het midden gelaten.

"Wij gaan nog een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen", zei Rigaux over de toekomst van Van Persie. "We moeten eerst alles helder krijgen, voordat we overgaan op het nemen van besluiten. Als wij beweren dat we weten wat zich hier heeft afgespeeld de afgelopen twaalf maanden, is dat niet logisch. We hebben eerst tijd nodig om mensen te spreken. Het is logisch dat wij de tijd nemen om die analyse grondig te maken. Anders neem je een besluit zonder dat je goed wist wat zich heeft afgespeeld."

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Driessen vindt de woordkeuzes opmerkelijk. “De dag voordat Eenhoorn en Rigaux gepresenteerd werden, hebben ze met Van Persie gesproken. Dat was een zogenaamd kennismakingsgesprek. Dan praat je al over dingen. Als je samen een klik voelt, ga je niet zeggen wat Rigaux daar gezegd heeft. Dan kleed je dat anders in en gebruik je daar andere woorden voor. Het leek alsof er geen chemie was tussen deze directeuren en Robin van Persie”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf in Kick-Off.

'Dick Advocaat voelt zich aangevallen'

Dick Advocaat, in de slotfase van het afgelopen seizoen werkzaam als adviseur van Van Persie, noemde de persconferentie ‘belachelijk’. “Verstandig is het misschien niet, maar Dick laat zijn hart spreken”, zegt journalist Jeroen Kapteijns daarover. “Hij is daar neergezet om Van Persie te begeleiden en te helpen om Champions League-voetbal te halen. Die voelt zich dan geroepen om voor Van Persie op te komen. Hij zag het als een aanval op Van Persie, wat meneer Rigaux zei. Maar ik denk dat het vrij logisch is wat Rigaux zei, dat ze gaan evalueren. Je ziet vaker dat een nieuwe technisch directeur kijkt naar de trainer die er zit en daar vaak een eigen oordeel over wil geven.”

Driessen denkt dat Advocaat zich zelf ook ‘aangevallen voelt door Rigaux’. “Maar Dick heeft zelf ook niets van zich laten horen toen Van Persie aangaf graag met hem verder te willen richting het nieuwe seizoen. Waar was hij toen?”, vraagt de voetbaljournalist zich af. “Hij had toen ook kunnen zeggen dat hij het een goed idee vond om adviseur te blijven, maar daar hebben we niks over gehoord. Nu is hij ineens wel daar om kritiek te uiten op de nieuwe leiding. Ik begrijp het niet helemaal. Dick wilde zich eerst waarschijnlijk niet committeren aan Van Persie, maar voelt zich nu ook een beetje persoonlijk aangevallen, omdat Rigaux suggereert dat er een hele hoop is gebeurd, ook dingen die niet goed zijn gegaan. En daar heeft hij helemaal gelijk in, dat is ook zo.”