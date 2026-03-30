Fred Rutten werd eind februari aangesteld als bondscoach van Curaçao en tekende een contract tot en met het wereldkampioenschap. Hij volgt hiermee Dick Advocaat op, die in november vorig jaar nog geschiedenis schreef door zich met het eiland te kwalificeren voor het WK. Advocaat legde zijn functie onlangs neer vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Rutten maakte afgelopen week zijn debuut met een 2-0 nederlaag tegen China.

De aanstelling van Rutten komt niet volledig uit de lucht vallen. De voetbalbond van Curaçao benaderde hem in 2023 al voor de functie, maar destijds moest hij om medische redenen bedanken en schoof hij Advocaat naar voren. Toen Advocaat besloot te stoppen, adviseerde hij de bond op zijn beurt om Rutten aan te stellen. De nieuwe bondscoach is dan ook niet van plan om de succesvolle werkwijze van zijn voorganger direct overboord te gooien. "Ik blijf bij de lijn van Dick, met de richting die hij is ingeslagen. Het zou heel vreemd zijn als er een nieuwe coach binnenkomt en plotseling besluit een compleet andere weg in te slaan. Mijn voorganger is simpelweg een zeer capabele man", zo verklaart de trainer tegenover The Guardian.

Na de verliespartij tegen China in Sydney, wacht nu de confrontatie met Australië. Rutten ziet het duel als een belangrijk meetmoment voor zijn ploeg. "Ik wil de ontwikkeling van ons team zien", vertelt de bondscoach bij ESPN. "Ik bereid de spelers voor op een wedstrijd waarvan ik denk dat die van een hoger niveau is dan tegen China. Het wordt dus een interessante wedstrijd voor ons".

Het vizier van Curaçao is logischerwijs al deels gericht op het wereldkampioenschap, waar het eiland met ongeveer 156.000 inwoners de kleinste deelnemende natie ooit zal zijn. In Poule E wachten confrontaties met Ecuador, Ivoorkust en grootmacht Duitsland. Rutten weigert echter op voorhand de handdoek in de ring te gooien. "We zijn begonnen met het leggen van een basis om de wereld te verrassen op het WK", klinkt het ambitieus. "We hebben drie kansen: de eerste tegen Duitsland, daarna de tweede en derde wedstrijd. Voor ons is het dus niet voorbij na de eerste wedstrijd. In het algemeen zijn er bij een WK of EK altijd verrassingen. Waarom dit jaar niet voor ons?" De trainer benadrukt dat zijn ploeg tijdens de kwalificatie al heeft bewezen een echt vechtteam te zijn. "Ik richt me dus meer op kansen dan op zorgen", aldus Rutten.

Aanvoerder Leandro Bacuna ziet dat de overgang naar de nieuwe technische staf soepel verloopt. "Bij mijn club heb ik sinds januari drie nieuwe coaches gehad, dus ik raak eraan gewend", vertelt de middenvelder. "Maar eerlijk gezegd zijn er tot nu toe niet veel verschillen. De trainer is een professional die professionals coacht, dus het komt wel goed". Rutten, die voor de wedstrijd nog succeswensen ontving van Advocaat, beaamt dat de basis stevig staat. "Dit team is een familie", besluit de bondscoach. "Hij maakte deel uit van die familie en voelt zich nog steeds onderdeel daarvan. In het algemeen volg ik de weg van Advocaat, maar ik ben een ander type mens. Sommige dingen zullen dus een beetje anders zijn".