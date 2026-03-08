Live voetbal 6

Nieuwe domper voor Feyenoord en Van Persie: 'Hamstringblessure St. Juste'

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 maart 2026, 13:26

Robin van Persie krijgt opnieuw te maken met blessureleed bij Feyenoord. Verdediger Jeremiah St. Juste ontbreekt volgens Voetbal International vanwege een hamstringblessure in de wedstrijdselectie voor het uitduel bij NAC Breda.

De druk staat er flink op bij Feyenoord, dat vorige week kansloos onderuitging bij FC Twente (2-0). Het uitduel bij NAC, de huidige nummer zestien van de Eredivisie, zou door de clubleiding zelfs als 'cruciaal' worden gezien voor de toekomst van Van Persie, zo kwam eerder deze week naar buiten. Bij winst doet Feyenoord overigens uitstekende zaken in de strijd om de tweede plaats, aangezien Ajax zaterdag verloor bij FC Groningen (3-1) en daardoor op zeven punten kan worden gezet.

Artikel gaat verder onder video

De punten in Breda, waar de bal zondagmiddag om 16.45 uur gaat rollen, zullen wel zonder St. Juste gepakt moeten worden, meldt VI. Het weekblad houdt wel een kleine slag om de arm: "Volgens nog onbevestigde bronnen heeft de verdediger een hamstringblessure opgelopen. St. Juste is dus de volgende speler op de bijzonder lange lijst met afwezigen."

Van Persie wordt - net als zijn voorganger Brian Priske - veelvuldig geteisterd door blessureleed. In Breda ontbreken verdedigers Givairo Read, Malcolm Jeng, Gernot Trauner, Thomas Beelen én Gijs Smal in zijn selectie. Daarnaast zijn ook middenvelders Oussama Targhalline, Sem Steijn en Shiloh 't Zand én aanvallers Shaqueel van Persie en Leo Sauer er niet bij.

