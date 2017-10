Nieuwkoop: "Wat Shaktar kan zien we niet in Eredivisie"

7:45 – Ondanks dat Feyenoord dinsdag verloor van Shaktar Donetsk, leeft de ploeg met vertrouwen toe naar de Klassieker tegen Ajax. Volgens Bart Nieuwkoop was de tegenstander in de Champions League van een ander kaliber dan de Rotterdammers in Nederland gewend zijn.



Feyenoord begon wel goed tegen het team uit Oekraïne, getuige de vroege 1-0 voorsprong. "We klapten er vol op", zegt Nieuwkoop tegen het Algemeen Dagblad. "Dat was de manier. Dat nemen we ook mee naar Ajax.'' Het strijdplan van Feyenoord is dus duidelijk. "Als we compact staan, dan kunnen we de duels op het middenveld winnen. Dan is Feyenoord op z'n sterkst. Maar wat Shaktar kan, dat zien wij niet in de Eredivisie."



Nieuwkoop is pas net hersteld van een hamstringblessure. Minuten maken tegen Ajax aankomende zondag zou hij dan ook prachtig vinden. "Ik ben al een tijdje fit, maar het is teleurstellend dat je bij Jong Feyenoord zo weinig wedstrijden speelt waardoor ritme opdoen niet mogelijk is. Maar die minuten heb ik nu wel opgedaan. Ajax thuis? Ik hoop echt dat ik er weer bij ben.''