'West Ham United overweegt zich weer met tientallen miljoenen bij Ajax te melden'

West Ham United denkt erover na om zich voor de tweede keer deze zomer te melden bij Ajax, zo wordt in Engeland gemeld. De Londense club zou zijn oog hebben laten vallen op Mohammed Kudus. Vorige week werd Edson Álvarez door West Ham United weggeplukt bij Ajax.

Dat Kudus goed in de markt ligt, is de laatste weken wel gebleken. De 23-jarige middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, is met name door Brighton & Hove Albion gewild. De Premier League-club bereikte vorige week een principe-akkoord met Ajax over een transfersom van veertig miljoen euro, maar Kudus is persoonlijk nog niet rond met Brighton.

Ondertussen overweegt West Ham United zich voor de tweede keer in korte tijd bij Ajax te melden. The Hammers namen Álvarez deze week voor 38 miljoen euro over van de nummer drie van het voorbije Eredivisie-seizoen. Door bonussen kan het bedrag nog oplopen tot ruim 41 miljoen euro.

Ajax stelde Kudus deze week een ultimatum en verlangde dat de linkspoot binnen 48 uur tot overeenstemming met Brighton & Hove Albion zou komen. Die deadline is inmiddels verstreken, waardoor het maar de vraag is of de Amsterdammers nog bereid zijn mee te werken aan een transfer van de sterkhouder.