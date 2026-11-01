Ajax heeft 'mazzel' gehad met de beslissing van scheidsrechter Allard Lindhout om AZ zaterdagavond geen strafschop te geven. Dat stelt analist Rafael van der Vaart in het programma Studio Sport.

Het gaat om een moment in de 49e minuut van de wedstrijd tussen Ajax en AZ (1-0). Ajax stond op dat moment al met 1-0 voor, maar bij AZ werd gehoopt op een strafschop. Ajax-verdediger Aaron Bouwman zou hands hebben gemaakt, maar Lindhout besloot de bal niet op de stip te leggen. Ook de videoscheidsrechter greep niet in.

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Imke Courtois, die als analist aanwezig was bij Studio Sport, vindt het een discutabel moment. "Ik heb een bepaald gevoel dat hij wel beweegt richting de bal, al is het misschien helemaal niet vrijwillig. De bal gaat wel richting het doel, dus ik zou het begrijpen als hier hands voor gegeven zou worden."

'Het is een beetje mazzel...'

Van der Vaart is het na het bekijken van de beelden met haar eens. "Hij (Bouwman, red.) kijkt nog de andere kant op, maar het is heel lastig. De bal gaat wel richting het doel. Als de scheidsrechter wél een penalty had gegeven, dan waren ze er ook van afgebleven. Het is een beetje mazzel dat hij niet floot."

AZ had de strafschop goed kunnen gebruiken, want de Alkmaarders wisten in het resterende deel van de wedstrijd niet meer te scoren. Daardoor won Ajax met 1-0 en bleef AZ voor de vierde speelronde op rij zonder overwinning in de Eredivisie.

Bekijk hieronder een screenshot van het moment. Vond jij het een strafschop? Deel jouw mening in de reacties!