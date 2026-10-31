Uitgerekend 't Zand bezorgt Feyenoord kostbaar puntverlies in titelstrijd

Feyenoord heeft zaterdagavond duur puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Rotterdammers leken lange tijd op weg naar een overwinning op Fortuna Sittard, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. opende de score, maar uitgerekend Feyenoord-huurling bezorgde de bezoekers in de slotfase alsnog een punt.

Feyenoord begon voortvarend aan de wedstrijd en nam het initiatief. De thuisploeg had veel balbezit, maar had moeite met de compacte defensie van Fortuna. Valente was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Ook Zechiël kreeg een grote mogelijkheid na een uitstekende steekpass van Valente, maar schoot in het zijnet.

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Na rust bleef Feyenoord aandringen. In de 59e minuut viel eindelijk de openingstreffer. Hadj Moussa kwam aan de rechterkant uitstekend langs zijn tegenstander en leverde een voorzet af. Valente stond op de juiste plek en tikte de bal binnen: 1-0.

Zechiël leek vervolgens de voorsprong te verdubbelen met een fraai geplaatst schot, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Fortuna bleef daardoor in de wedstrijd en sloeg later alsnog toe. Na een goed een-tweetje met Sven Simons kwam Shiloh 't Zand in stelling. De Feyenoord-huurling rondde zijn kans af en bracht de stand op 1-1.

In de slotfase ging Feyenoord nog op zoek naar de overwinning. Valente kreeg in blessuretijd een grote mogelijkheid, maar schoot ruim over het doel. In de allerlaatste seconde was Fortuna zelfs nog dicht bij de overwinning. Sven Simons haalde uit, maar zag zijn schot gekeerd worden door Tjark Ernst. Daardoor bleef het bij een gelijkspel en verspeelde Feyenoord twee kostbare punten in De Kuip.