Telstar kon Feyenoord in eigen huis prima weerstand bieden, maar liep uiteindelijk wel met een 3-4-nederlaag van het veld. Dit kwam mede door een discutabele penalty, waarvan Jr. niet begrijpt dat die werd gegeven.

Na de 3-4-nederlaag reageert Koeman Jr. bij ESPN op de beelden van de penalty. "Het is echt ongelooflijk! Ja, hou toch op. En als hij de bal raakt, raakt hij hem via zijn hoofd. Ik heb laatst een uitleg gehoord van Raymond van Meenen (scheidsrechtersbaas) dat als de bal via je eigen lichaam op de hand komt..."

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"Maar goed, ik moet me wel inhouden. Het is wel weer Manschot. Vorig jaar halve finale KNVB-Beker naait hij ons ook. Dit zijn voor Telstar wel cruciale momenten, of je 2-4 achter komt of het 2-3 blijft."

Scheidsrechters willen meer eigen beslissingen nemen

Volgens Ronald Koeman Jr. was Jeroen Manschot van plan zijn eigen beslissingen te nemen, iets wat hij dus meteen op het veld deed door de penalty te geven. "Ja (had gehoopt dat de VAR de penalty nog terug zou draaien), maar hij zegt tegen mij 'eindelijk maak ik mijn eigen keuzes.' Dat zei hij tegen mij, dus hij is denk ik op zijn vingers getikt dat scheidsrechters meer hun eigen keuzes moeten maken. Ik zeg tegen hem laat gewoon doorspelen, en als het echt hands is komt de VAR er wel tussen."