Live voetbal

Ronald Koeman Jr woest op Manschot en VAR na duel tegen Feyenoord: 'Naait ons weer'

17 oktober 2026, 22:26
Jeroen Manschot, Ronald Koeman Jr
Foto: © Imago
8 reacties
Photo of Lars Leeftink
Lars Leeftink | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Telstar kon Feyenoord in eigen huis prima weerstand bieden, maar liep uiteindelijk wel met een 3-4-nederlaag van het veld. Dit kwam mede door een discutabele penalty, waarvan Ronald Koeman Jr. niet begrijpt dat die werd gegeven.

Na de 3-4-nederlaag reageert Koeman Jr. bij ESPN op de beelden van de penalty. "Het is echt ongelooflijk! Ja, hou toch op. En als hij de bal raakt, raakt hij hem via zijn hoofd. Ik heb laatst een uitleg gehoord van Raymond van Meenen (scheidsrechtersbaas) dat als de bal via je eigen lichaam op de hand komt..."

Artikel gaat verder onder video

"Maar goed, ik moet me wel inhouden. Het is wel weer Manschot. Vorig jaar halve finale KNVB-Beker naait hij ons ook. Dit zijn voor Telstar wel cruciale momenten, of je 2-4 achter komt of het 2-3 blijft."

Scheidsrechters willen meer eigen beslissingen nemen

Volgens Ronald Koeman Jr. was Jeroen Manschot van plan zijn eigen beslissingen te nemen, iets wat hij dus meteen op het veld deed door de penalty te geven. "Ja (had gehoopt dat de VAR de penalty nog terug zou draaien), maar hij zegt tegen mij 'eindelijk maak ik mijn eigen keuzes.' Dat zei hij tegen mij, dus hij is denk ik op zijn vingers getikt dat scheidsrechters meer hun eigen keuzes moeten maken. Ik zeg tegen hem laat gewoon doorspelen, en als het echt hands is komt de VAR er wel tussen."

Was de penalty terecht?

Laden...
399 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 8 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
9 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is beoordeeld de VAR kon niet aantonen dat het geen penalty was dus blijft het besluit staan van de scheidsrechter staan. Dus een penalty.

jerommeke1973
410 Reacties
1.481 Dagen lid
1.142 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis dan had AZ dus ook een strafschop moeten krijgen tegen feijenoord

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar kon de VAR wel aantonen dat het geen penalty was.

jerommeke1973
410 Reacties
1.481 Dagen lid
1.142 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wederom een arbitrage fout die een topclub helpt

Kicker
927 Reacties
826 Dagen lid
2.146 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zo wil je toch geen kampioen worden.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach daar heeft niemand het meer over als je Champions League speelt.

Derk62
125 Reacties
1.164 Dagen lid
269 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We hebben ook jaren KNAB gehad ( en nog)

Jopie14
733 Reacties
256 Dagen lid
858 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

VideoArbiterRotterdam. De KNFB maakt het met de week bonter.

Derk62
125 Reacties
1.164 Dagen lid
269 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, ik hoop altijd dat Feyenoord wint, maar ik weet niet (en velen met mij) waaaaarom is dit een pingel?????

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
9 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is beoordeeld de VAR kon niet aantonen dat het geen penalty was dus blijft het besluit staan van de scheidsrechter staan. Dus een penalty.

jerommeke1973
410 Reacties
1.481 Dagen lid
1.142 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis dan had AZ dus ook een strafschop moeten krijgen tegen feijenoord

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar kon de VAR wel aantonen dat het geen penalty was.

jerommeke1973
410 Reacties
1.481 Dagen lid
1.142 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wederom een arbitrage fout die een topclub helpt

Kicker
927 Reacties
826 Dagen lid
2.146 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zo wil je toch geen kampioen worden.

Vriendje Stokvis
2.114 Reacties
758 Dagen lid
9.696 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach daar heeft niemand het meer over als je Champions League speelt.

Derk62
125 Reacties
1.164 Dagen lid
269 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We hebben ook jaren KNAB gehad ( en nog)

Jopie14
733 Reacties
256 Dagen lid
858 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

VideoArbiterRotterdam. De KNFB maakt het met de week bonter.

Derk62
125 Reacties
1.164 Dagen lid
269 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, ik hoop altijd dat Feyenoord wint, maar ik weet niet (en velen met mij) waaaaarom is dit een pingel?????

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
8
2
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
20
20
2
AZ
8
10
19
3
PSV
9
15
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws