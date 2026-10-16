De start van het nieuwe seizoen verloopt niet zoals voor ogen had. De spits van Feyenoord keerde in de voorbereiding terug van een zware blessure, maar staat nu opnieuw aan de zijlijn. Wat is er aan de hand?

Het was hoopgevend wat Shaqueel van Persie na de zomerstop liet zien in het shirt van Feyenoord. Na een pittige knieblessure maakte de jonge centrumspits grote indruk in oefenwedstrijden tegen Atalanta, Rayo Vallecano en Club Brugge. In alle drie de wedstrijden was de negentienjarige aanvaller trefzeker. En dat waren ook nog eens schitterende treffers.

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Vervolgens begon de competitie en maakte Van Persie zijn eerste minuten als invaller. Feyenoord was voorzichtig met hem: hij speelde nooit langer dan een half uur. Alleen na zijn invalbeurt van 26 minuten tegen PEC Zwolle op 13 september (0-7 winst) heeft de talentvolle spits echter niet meer bij de wedstrijdselectie gezeten. De reden: fysieke klachten. Hij was niet fit genoeg om te spelen.

Giovanni van Bronckhorst omschreef de klachten als 'licht'. Waar Van Persie precies last van zou hebben werd niet gezegd, maar lang zou het herstel niet duren. Ook de wedstrijd tegen AZ van vorige week leek niet in gevaar te komen voor Van Persie.

Toch ontbrak de jonge spits zowel tegen AZ als tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Como (3-2 winst) in de wedstrijdselectie. Ook voor het komende duel met Telstar, zaterdag in Velsen-Zuid, is hij niet beschikbaar. Daardoor is de spits inmiddels al een maand geblesseerd.

Het lijkt er dan ook op dat Van Persie een terugslag heeft gehad in zijn herstel. Er is wel een voorzichtig positief signaal: inmiddels heeft hij weer enkele oefeningen op het trainingsveld meegedaan.

Zijn afwezigheid is een tegenvaller voor Feyenoord, dat een druk programma voor de boeg heeft. De Rotterdammers hebben met Nacho Ferri momenteel maar één echte centrumspits tot hun beschikking. Zodra de Spanjaard rust nodig heeft, moet Van Bronckhorst een alternatief vinden. Tegen Como nam Gaoussou Diarra, die zich nog steeds niet bewezen heeft in het rood-wit, die rol in de tweede helft op zich.

Met Real Betis en PSV binnen één week tijd op het programma zal Van Bronckhorst dan ook hopen snel weer over Van Persie te kunnen beschikken. Zolang de jongeling niet volledig fit is, blijft de bezetting van de spitspositie een aandachtspunt voor Feyenoord.