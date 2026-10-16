Valentijn Driessen heeft zich na de 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split in de Conference League uiterst kritisch uitgelaten over Ajax. In zijn column in De Telegraaf stelt de journalist dat het project van technisch directeur Jordi Cruijff nu al op instorten staat. Daarbij legt hij de schuld voor de huidige sportieve problemen bij zowel de technisch directeur als hoofdtrainer Míchel Sánchez.

Donderdagavond ging Ajax in het Poljudstadion onderuit tijdens de start van de competitiefase van het derde Europese bekertoernooi. Eerder deze maand liet de Amsterdamse club in de Eredivisie ook al punten liggen door gelijk te spelen tegen Excelsior en N. E. C. Voor die wisselvallige resultaten wijst Driessen meteen naar het aankoopbeleid in Amsterdam. "Jordi Cruijff kreeg de vrije hand in Amsterdam om op de puinhopen van zijn voorgangers en een rits trainers een nieuw Ajax op te bouwen. Er kwamen allemaal 'papieren' topspelers, die geloofden in het verhaal van de 'zoon van'."

Driessen kraakt selectie van Cruijff en trainer Sánchez

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Over de kwaliteit van de huidige selectie en de aangestelde Spaanse trainer is de chef voetbal totaal niet te spreken. "Maar zoals het er nu uitziet, is het een bij elkaar geraapt zooitje met enkele topspelers, maar nog veel meer middelmaat. Een verzameling spelers die niet of nauwelijks bij elkaar passen, met een falende trainer-coach Michel Sanchez", zo schrijft Driessen.

Dat Ajax zonder kleerscheuren door de Europese voorrondes kwam, zegt na de nederlaag in Kroatië volgens de columnist helemaal niets. "In twee maanden heeft hij een ploeg samengesteld, die ongeslagen de competitiefase van de Conference League heeft bereikt via Vojvodina, Shelbourne en Sion. Maar bij de eerste de beste serieuze confrontatie, bij Ajax' debuut in het derde Europese bekertoernooi, sloegen de Amsterdammers een modderfiguur door met 2-1 te verliezen bij het stel armzalige opportunisten van Hajduk Split."

Met duels tegen achter elkaar FC Groningen, Atalanta, Sparta Rotterdam en AZ voor de deur, ziet Driessen weinig opties om het tij te keren. Hij legt het beleid van de technisch directeur dan ook naast dat van wijlen Johan Cruijff. "Er zijn weinig alternatieven. Ajax moet het doen met de selectie van Jordi Cruijff, die de lessen heeft gemist van zijn vader toen die Ajax-selecties samenstelde. Daarbij had Johan Cruijff altijd oog voor de eigen jeugd, talentvolle Eredivisie-spelers en pas als het niet anders kon zocht hij zijn heil in het buitenland. Vooralsnog is de weg van zoon Jordi, ondanks alle 'grote' namen, een doodlopende."