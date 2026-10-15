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Ajax-fans schrikken van Engels trainer Míchel Sánchez: 'Kan niks normaals zeggen'

15 oktober 2026, 22:37
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel Sanchez voert drie wijzigingen door
2 reacties
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Lars Leeftink | Redacteur
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Door het verloren duel van Ajax tegen Hajduk Split (2-1) is het chagrijn bij zowel de spelers als de fans groter geworden. Het Engels van Míchel Sánchez na het duel liet veel supporters schrikken.

Ajax speelde een vrij matige partij in Kroatië en kende zo een valse start in de Conference League. Na het duel stond Míchel Sánchez verslaggever Wytse van der Goot in het Engels te woord, nadat hij dat voor de wedstrijd nog in het Nederlands deed. Dit interview verliep enorm stroef door het nog steeds gebrekkige Engels van de Spaanse trainer.

Fans ergeren zich aan Engels van Míchel Sánchez

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Al snel stroomden op internet de reacties van Ajax-fans en andere voetbalsupporters binnen. Míchel Sánchez maakt de laatste tijd met zijn tactiek en de vorm van Ajax al weinig indruk, maar nu begint ook zijn gebrekkige Engels hem op te breken. De stoelpoten van Míchel Sánchez lijken wat de fans betreft in ieder geval al klaar te zijn om afgezaagd te worden.

Lees hieronder een paar van de reacties na het verloren duel van Ajax tegen Hajduk en het interview van Míchel Sánchez.

Kan Michel Sanchez dit Ajax nog op de rails krijgen?

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jabadabadoe
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jabadabadoe
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En dat moet de spelers instrueren en motiveren? Niet zo gek dat het los zand is in Amsterdam.

KouweArie
36 Reacties
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KouweArie
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Kun je eerder Jordi C kwalijk nemen ipv die Spanjaard.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
231 Reacties
445 Dagen lid
407 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En dat moet de spelers instrueren en motiveren? Niet zo gek dat het los zand is in Amsterdam.

KouweArie
36 Reacties
64 Dagen lid
98 Likes
KouweArie
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  • 0
    + 1
avatar

Kun je eerder Jordi C kwalijk nemen ipv die Spanjaard.

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Hajduk Split
2 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Brighton
1
4
3
2
København
1
3
3
3
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta
1
2
3
5
Mjällby
1
2
3
6
Sint-Truiden
1
2
3
7
Freiburg
1
1
3
8
Lugano
1
1
3
9
Monaco
1
1
3
10
Brann
1
1
3
11
Hajduk
1
1
3
12
Panathinaikos
1
1
3
13
Gent
1
1
3
14
Twente
1
1
3
15
Getafe
1
0
1
16
Kairat
1
0
1
17
Midtjylland
1
0
1
18
Nordsjælland
1
0
1
19
Egnatia
1
0
1
20
Hearts
1
0
1
21
Riga
1
0
1
22
CS U Craiova
1
0
1
23
Jablonec
1
-1
0
24
Crvena zvezda
1
-1
0
25
Ajax
1
-1
0
26
Borac BB
1
-1
0
27
Red Imps
1
-1
0
28
CSKA
1
-1
0
29
AGF
1
-1
0
30
Thun
1
-1
0
31
KuPS
1
-2
0
32
Pafos
1
-2
0
33
Iberia
1
-2
0
34
Inter Club
1
-2
0
35
Braga
1
-3
0
36
Kauno Žalgiris
1
-4
0

Complete Stand

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