Door het verloren duel van Ajax tegen Hajduk Split (2-1) is het chagrijn bij zowel de spelers als de fans groter geworden. Het Engels van Míchel Sánchez na het duel liet veel supporters schrikken.

Ajax speelde een vrij matige partij in Kroatië en kende zo een valse start in de Conference League. Na het duel stond Míchel Sánchez verslaggever Wytse van der Goot in het Engels te woord, nadat hij dat voor de wedstrijd nog in het Nederlands deed. Dit interview verliep enorm stroef door het nog steeds gebrekkige Engels van de Spaanse trainer.

Fans ergeren zich aan Engels van Míchel Sánchez

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Al snel stroomden op internet de reacties van Ajax-fans en andere voetbalsupporters binnen. Míchel Sánchez maakt de laatste tijd met zijn tactiek en de vorm van Ajax al weinig indruk, maar nu begint ook zijn gebrekkige Engels hem op te breken. De stoelpoten van Míchel Sánchez lijken wat de fans betreft in ieder geval al klaar te zijn om afgezaagd te worden.

Lees hieronder een paar van de reacties na het verloren duel van Ajax tegen Hajduk en het interview van Míchel Sánchez.

Michel spreekt amper Engels en heeft werkelijk alle middelen gekregen om er iets van te brouwen. Ik heb het wel weer gezien met die kerel. Überhaupt dat gelul in het Spaans als trainer van Ajax was ik na 1 dag al klaar mee. #hajaja — Mick de Vlieger (@MickdeVlieger) October 15, 2026 Het engels van #Míchel Sánchez dat kan toch niet jongens! Ik begrijp er geen bal van wat hij nou zegt!! #Ajax — Christiaan Beekhuis (@C_Beekhuis) October 15, 2026 Ik dacht dat ze een junkie aan het interviewen waren. Is het Miguel Ángel Sánchez Muñoz...voor goede vrienden Míchel... #hajaja — Delande (@delande2021) October 15, 2026 Na het zien van het interview met onze trainer snap ik wel dat we spelen als een kip zonder kop...die Michel kan niks normaals zeggen in het Engels hè. De spelers hebben geen idee wat ie wilt #Ajax #hajaja — John van den Booren (@JvandenB_Nr14) October 15, 2026 Behalve van het spel van #Ajax is het ook schrikken van trainer #Michel. We zien een in slecht Engels bazelende man die inspiratieloos wat algemeenheden achter elkaar mompelt. Het zal je trainer zijn... #hajaja — Frans Gabler (@fjgabler) October 15, 2026 Frank de Boer luistert gelukkig ook met gekromde tenen naar Michel. Deze man kan geen ideeën overbrengen in het Engels. We hadden allemaal hoop, maar hoop is uitgestelde teleurstelling. #ajax #hajaja — Matthijs Wolff (@matthijswolff) October 15, 2026