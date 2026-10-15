Door het verloren duel van Ajax tegen Hajduk Split (2-1) is het chagrijn bij zowel de spelers als de fans groter geworden. Het Engels van Míchel Sánchez na het duel liet veel supporters schrikken.
Ajax speelde een vrij matige partij in Kroatië en kende zo een valse start in de Conference League. Na het duel stond Míchel Sánchez verslaggever Wytse van der Goot in het Engels te woord, nadat hij dat voor de wedstrijd nog in het Nederlands deed. Dit interview verliep enorm stroef door het nog steeds gebrekkige Engels van de Spaanse trainer.
Al snel stroomden op internet de reacties van Ajax-fans en andere voetbalsupporters binnen. Míchel Sánchez maakt de laatste tijd met zijn tactiek en de vorm van Ajax al weinig indruk, maar nu begint ook zijn gebrekkige Engels hem op te breken. De stoelpoten van Míchel Sánchez lijken wat de fans betreft in ieder geval al klaar te zijn om afgezaagd te worden.
Lees hieronder een paar van de reacties na het verloren duel van Ajax tegen Hajduk en het interview van Míchel Sánchez.
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