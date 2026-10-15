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Mexx Meerdink loopt op vierde official af met bijzonder verzoek: ‘Ik vroeg hem…’

15 oktober 2026, 23:18
Mexx Meerdink
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Mexx Meerdink beleefde donderdagavond een bijzondere invalbeurt voor AZ in het Europa League-duel met Hapoel Be'er Sheva (2-1). De spits scoorde een kwartier voor tijd met zijn eerste balcontact van de wedstrijd en groeide zo uit tot matchwinner. Meerdink vertelt na afloop over een bijzonder onderonsje dat hij vlak voor zijn rentree had met vierde official Nikola Popov.

Meerdink moest tegen Hapoel Be'er Sheva aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol. De Oranje-international kreeg rust en stond zijn plek in de punt van de aanval af aan Bendegúz Kovács.

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Zonder Meerdink ging het AZ aanvankelijk voor de wind, want Peer Koopmeiners bracht de Alkmaarders kort na rust op voorsprong. Hapoel Be'er Sheva wist vervolgens echter vrijwel onmiddellijk langszij te komen via Amankwah Forson.

Daarna liep AZ zich lange tijd stuk op de Israëlische defensie. Trainer Lee-Roy Echteld bereidde een kwartier voor tijd een dubbele wissel voor: Meerdink en Mateo Chávez García stonden langs de zijlijn klaar om in te vallen. Precies op dat moment kreeg AZ een strafschop, na een overtreding van Djibril Diop op Kovács.

Meerdink stond te popelen om in te vallen en zich te ontfermen over de strafschop. Hij liep op vierde official Nikola Popov af. "Ik vroeg aan hem of het mogelijk was om erin te komen op zo'n moment", onthult de spits na afloop voor de camera van de NOS. "Hij ging het navragen en het was mogelijk."

Nadat Meerdink toestemming had gekregen om het veld te betreden, eiste hij de bal meteen op voor de strafschop. Hij maakte vanaf elf meter geen fout en bezorgde AZ zo de eerste overwinning in de competitiefase van de Europa League. "Het is fijn dat het mocht. Ik ben blij met de goal en de winst", vervolgt de aanvaller.

Meerdink twijfelde geen moment om de strafschop te nemen. "Er is als spits geen beter moment om in het veld te komen en gelijk te kunnen scoren. Beter kan niet. Ik was niet warm, maar ik weet dat het mijn kwaliteit is. Ik denk dat er genoeg overtuiging in zat", besluit hij.

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Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
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Dlp.
2026/2027
AZ
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0
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0

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