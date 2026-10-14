Luciano Valente valt na 45 minuten uit: dit is er met hem aan de hand

Giovanni van Bronckhorst heeft na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Como (3-2) uitleg gegeven over het uitvallen van Luciano Valente. De trainer van de Rotterdammers wilde geen risico nemen met zijn aanvoerder.
Valente werd tijdens de rust van het duel tussen Feyenoord en Como verrassend gewisseld. De aanvoerder bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door linksbuiten Gaoussou Diarra.
"Hij had een momentje, kon wel doorspelen. Het werd wat stijver, dus we wilden geen risico nemen. Ik hoop dat het meevalt, maar dat is afwachten", vertelt Van Bronckhorst in gesprek met Noa Vahle.
Ook zonder Valente wist Feyenoord de wedstrijd te winnen. De Rotterdammers gingen met een 1-1-stand de rust in, maar trokken de overwinning in de tweede helft alsnog over de streep. Een doelpunt van Anis Hadj Moussa en een eigen doelpunt van Como-doelman Robert Sánchez bezorgden Feyenoord een knappe 3-2-zege in de Champions League.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.