Luciano Valente valt na 45 minuten uit: dit is er met hem aan de hand

Giovanni van Bronckhorst heeft na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Como (3-2) uitleg gegeven over het uitvallen van . De trainer van de Rotterdammers wilde geen risico nemen met zijn aanvoerder.

Valente werd tijdens de rust van het duel tussen Feyenoord en Como verrassend gewisseld. De aanvoerder bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door linksbuiten Gaoussou Diarra.

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"Hij had een momentje, kon wel doorspelen. Het werd wat stijver, dus we wilden geen risico nemen. Ik hoop dat het meevalt, maar dat is afwachten", vertelt Van Bronckhorst in gesprek met Noa Vahle.

Ook zonder Valente wist Feyenoord de wedstrijd te winnen. De Rotterdammers gingen met een 1-1-stand de rust in, maar trokken de overwinning in de tweede helft alsnog over de streep. Een doelpunt van Anis Hadj Moussa en een eigen doelpunt van Como-doelman Robert Sánchez bezorgden Feyenoord een knappe 3-2-zege in de Champions League.