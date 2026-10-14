Feyenoord heeft woensdagavond zijn eerste overwinning van dit Champions League-seizoen geboekt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst rekende in een enerverende wedstrijd af met Como 1907 (3-2). De Rotterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar knokten zich dankzij een schitterend doelpunt van Gjivai Zechiël en een hoofdrol voor Anis Hadj Moussa terug. Een opmerkelijk eigen doelpunt van Como-doelman Robert Sánchez leek het duel definitief te beslissen, maar in blessuretijd werd het toch nog spannend.

Na de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona op de openingsspeeldag was Feyenoord gebrand op eerherstel. De Rotterdammers begonnen energiek en zetten de bezoekers direct onder druk. Como liet bij vlagen zien uitstekend te kunnen combineren, maar moest vooral verdedigen. De uitblinkende Givairo Read zorgde na twaalf minuten voor het eerste gevaar met een scherpe voorzet, die ternauwernood werd weggewerkt.

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Toch waren het de Italianen die na achttien minuten toesloegen. Assane Diao werd de diepte ingestuurd en troefde Javi López eenvoudig af. De Feyenoord-verdediger ging onderuit, waarna Diao ongehinderd op doelman Tjark Ernst kon afstormen en de bal beheerst binnenschoof: 0-1.

De achterstand bleef echter niet lang op het scorebord staan. Slechts twee minuten later ontving Zechiël de bal van Luciano Valente, draaide hij knap weg bij Máximo Perrone en schoot hij van buiten het strafschopgebied schitterend raak: 1-1. De Kuip ontplofte en Feyenoord ging onmiddellijk op zoek naar meer.

Como verloor kort daarna doelpuntenmaker Diao door een blessure. Vervolgens probeerden beide ploegen het van afstand, maar Ernst hield Martin Baturina van scoren en Hadj Moussa schoot aan de overkant wild naast. Vlak voor rust moest Sánchez nog tweemaal ingrijpen, eerst bij een schot van Read en vervolgens bij een kopbal van López.

Hadj Moussa bezorgt Feyenoord de voorsprong

Van Bronckhorst voerde tijdens de rust een opvallende wissel door. Valente bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door Gaoussou Diarra, terwijl Read de aanvoerdersband overnam.

Zeven minuten na de hervatting kwam Feyenoord op voorsprong. Diarra controleerde een lange bal van Mika Mármol en verlegde het spel naar Hadj Moussa. De Algerijn trok naar binnen en profiteerde van een slimme loopactie van Read, die twee verdedigers meenam. Hadj Moussa kreeg daardoor alle ruimte om de bal in de rechterbenedenhoek te schieten: 2-1.

Como-trainer Cesc Fàbregas probeerde met drie wissels het tij te keren. Invaller Anastasios Douvikas kreeg vrijwel direct een uitstekende kopkans, maar mikte over. Even later moest Ernst redding brengen op een laag schot van Lucas Da Cunha.

Feyenoord bleef ondertussen levensgevaarlijk in de omschakeling. Hadj Moussa bediende Diarra, die net te laat kwam, en dwong vervolgens zelf Sánchez tot een knappe redding.

In de 82ste minuut viel alsnog de 3-1. Na een onderschepping van Read schoot Hadj Moussa van afstand. Via Jacobo Ramón belandde de bal tegen de paal, waarna het leer via het lichaam van Sánchez alsnog over de doellijn verdween: een eigen doelpunt.

Hadj Moussa kreeg een staande ovatie bij zijn wissel in blessuretijd, maar Como gaf zich niet gewonnen. Nadat Ernst een poging van Mattia Liberali had gekeerd, bracht Douvikas in de 93ste minuut de spanning terug met de 3-2. Feyenoord overleefde vervolgens nog één laatste bal naar voren en trok de overwinning over de streep.