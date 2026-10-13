Gilles van der Wal timmert op achttienjarige leeftijd aan de weg bij PEC Zwolle. De middenvelder maakte onlangs zijn debuut in de Eredivisie en kreeg zondag opnieuw speelminuten. Van der Wal komt uit een bekende familie: hij is de zoon van Christianne van der Wal, de voormalige minister voor Natuur en Stikstof. Zijn bekende moeder speelt achter de schermen een rol in zijn ontwikkeling als profvoetballer.

Van der Wal debuteerde voor de interlandperiode met een invalbeurt van tien minuten tegen FC Groningen (3-0). Zondag mocht hij tegen SC Cambuur opnieuw opdraven, ditmaal voor twaalf minuten. Ook die wedstrijd ging verloren (0-1). De jongeling zat dit seizoen bij alle competitiewedstrijden op de bank en mocht vorig seizoen al enkele keren plaatsnemen tussen de wisselspelers.

In augustus ondertekende Van der Wal zijn eerste profcontract, dat hem tot medio 2029 aan PEC Zwolle verbindt. Bovendien maakte hij inmiddels zijn eerste minuten voor Oranje Onder 19.

Christianne van der Wal geeft haar zoon mediatraining

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Met zijn doorbraak neemt ook de aandacht voor Van der Wal toe. Hij heeft thuis iemand die precies weet hoe je met media-aandacht moet omgaan. In gesprek met de Stentor vertelde hij vorige maand over de hulp van zijn moeder. "Ze steunt me altijd, daar ben ik blij mee. Ze heeft veel ervaring met media en daar probeert ze mij bij te helpen. Soms krijgen jongens extern mediatraining, maar ik krijg dat thuis", zei hij met een knipoog. "En verder is ze gewoon mijn moeder die veel van mij houdt."

Zijn moeder weet bovendien als geen ander welke keerzijde publieke bekendheid kan hebben. Als stikstofminister kreeg ze te maken met felle boerenprotesten en bedreigingen. In 2022 stonden demonstranten voor haar woning en moest er maandenlang politie bij het huis posten. "Dat protest, die bedreigingen, dat was heel erg naar. Voor mij, maar ook voor mijn gezin", vertelde ze eind 2024 aan de Gelderlander.

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Het belangrijkste advies dat ze haar zoon meegeeft? "Vertrouw op je gevoel, daar ben je goed in. Dan kun je de beste antwoorden geven en komt het wel goed", aldus Gilles.

Zijn voetbaltalent heeft Van der Wal naar eigen zeggen vooral aan de andere kant van de familie te danken. "Mijn vader heeft in het eerste van SDC Putten gespeeld."

Kobe Bryant en Michael Jordan inspireren PEC Zwolle-talent

In een interview met Harderwijkse Zaken vertelde Van der Wal in augustus over zijn mentaliteit. "Ik ben een nuchtere jongen uit Hierden. Ik moet humble blijven en dicht bij mijzelf. Ik heb altijd de focus gehad en er altijd in geloofd. Ik heb er ook heel hard voor gewerkt en daar begint het ook mee: keihard werken."

De middenvelder haalt zijn inspiratie niet uitsluitend uit het voetbal. Basketballegendes Kobe Bryant en Michael Jordan zijn grote voorbeelden. "Qua mentaliteit hoe zij de sport beleven en ervoor werken zijn dat voorbeelden voor mij. Bepaalde quotes zoals ‘Als je zoveel traint verrast niks je meer in een wedstrijd’ trekken mij wel aan. Dat is ook mijn drive: ik probeer ook degene te zijn die het hardst werkt, als eerste in de gym te zijn en als laatste weer te gaan. Dat is de mamba mentality."

Dat die ijzersterke mentaliteit ook op het veld zijn vruchten afwerpt, blijkt uit een uitgebreide analyse van FootballTransfers: Van der Wal scoorde vorig seizoen liefst 28 keer in 30 wedstrijden voor PEC Zwolle Onder 19.