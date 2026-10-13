Verbazing om Feyenoord-speler: ‘Hoe kan hij zó snel zijn?’

Willem van Hanegem is onder de indruk van , zo laat hij weten in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De Feyenoord-legende noemt twee specifieke kwaliteiten van de Spaanse spits, die afgelopen weekend tegen AZ opnieuw trefzeker was.

Feyenoord haalde Ferri afgelopen zomer voor zo’n negen miljoen euro op bij het Belgische Westerlo. Hij was de aangewezen man om de vertrekkende topscorer Ayase Ueda te doen vergeten. In eerste instantie werd de 22-jarige aanvaller al afgeschreven, maar de afgelopen maanden maakt hij grote indruk: in de laatste drie wedstrijden scoorde hij vijf keer.

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Afgelopen zaterdag was Ferri opnieuw goud waard. In de topper tegen AZ opende hij de score, toen hij profiteerde van een slordigheidje van Wouter Goes, vervolgens te rap was voor de verdediger en koelbloedig bleef in de een-tegen-een met Jari De Busser.

Van Hanegem vond de Spanjaard ‘goed’ spelen en vraagt zich één ding af: “Hoe kan hij zo snel zijn?” Daarnaast ziet De Kromme nog een belangrijke kwaliteit van de spits: “Wat een meters maakt hij in verdedigend opzicht.”

Ferri is niet de enige Feyenoorder die complimenten krijgt van Van Hanegem. Hij vindt Charles Vanhoutte belangrijk, omdat hij ‘vooral niet de schijnwerpers op zich gericht wil hebben’. “Dat wilde Jeremiah St. Juste vorig seizoen nog wel en dat viel de verkeerde kant op. Op een gegeven moment stond hij de eigen clubarts uit het veld te sleuren, zo graag wilde hij de leider van Feyenoord zijn. St. Juste speelt nu goed”, aldus de AD-columnist.