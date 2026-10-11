De Video Assistant Referee (VAR) zorgt in de Eredivisie nog altijd voor aanhoudende frustratie en discussie in plaats van dat het voor rust zorgt op de velden. Journalist Sjoerd Mossou haalt in zijn column voor het Algemeen Dagblad dan ook hard uit naar het functioneren van het systeem en stelt dat de traditionele topclubs bij cruciale momenten nog altijd het voordeel van de twijfel krijgen.

Volgens de columnist lost de technologie de menselijke voorkeur van arbiters simpelweg niet op. "Gelukkig hadden we dit weekend weer een VAR, het miljoenen kostende hulpmiddel dat ons netto minder fouten oplevert, maar dat juist tot méér gezeik, gezanik en gezeur leidt", schrijft Mossou cynisch over de huidige gang van zaken op de Nederlandse velden.

Topclubs ontspringen de dans bij arbitrale beslissingen

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Afgelopen speelronde stonden er weer meerdere beslissingen van de arbitrage ter discussie waarbij de topclubs goed wegkwamen. Zaterdag won Feyenoord met 2-0 van AZ, nadat scheidsrechter Danny Makkelie na een ingreep van de VAR een eerder gegeven strafschop aan de Alkmaarders introk. Spits Mexx Meerdink was na afloop dan ook verbijsterd: "Ik weet niet welke beelden hij heeft gezien." Sjoerd Mossou vraagt zich hardop af hoe de video-arbiter kon oordelen dat Makkelie een duidelijke fout beging, aangezien Meerdink wel degelijk werd geraakt door zijn tegenstander.

In de Johan Cruijff ArenA eindigde Ajax-NEC vervolgens in een 1-1 gelijkspel, maar ook daar was de arbitrage na afloop het gesprek van de dag. Zowel Jorthy Mokio, die Noé Lebreton vasthield in het zestienmetergebied, als invaller Abdellah Ouazane na een harde overtreding op Bryan Linssen, kwamen weg met geel in plaats van een rode kaart voor Ajax. Eerder in het weekend ontsnapte verdediger Armando Obispo van PSV al aan een tweede gele kaart tegen SC Heerenveen (2-0 winst). KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen verdedigde de arbitrage zondagochtend op televisie, maar voor de rest van de competitie voelt de uitkomst behoorlijk scheef.

Mossou ziet daarin dan ook een structureel patroon terugkeren op de Nederlandse velden. "Iedere speler of trainer uit de Nederlandse subtop, de middenmoot of het rechterrijtje weet het antwoord natuurlijk wel. Bij cruciale 50/50 beslissingen worden Ajax, PSV en Feyenoord vaak nét even anders beoordeeld dan de rest, zo bleek dit weekend maar weer, want scheidsrechters zijn net mensen. Ook dat heeft de VAR niet op kunnen lossen."