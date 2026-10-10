Analisten kraakhelder: naast Mokio had nóg een Ajax-speler rood moeten krijgen

mocht zaterdagavond van geluk spreken dat hij het einde van de wedstrijd haalde bij Ajax tegen NEC (1-1). De harde tackle van het zeventienjarige talent op Bryan Linssen leverde slechts geel op, maar bij ESPN zijn Kees Kwakman en Mario Been duidelijk: wat hen betreft had scheidsrechter Serdar Gözübüyük rood moeten trekken.

Ouazane speelde de bal in de tweede helft te ver voor zich uit en probeerde zijn fout met een sliding te herstellen. Daarbij kwam hij met hoge snelheid in op Linssen. De NEC-aanvaller werd hard op zijn voet geraakt, had zichtbaar pijn en moest zelfs van schoen wisselen omdat zijn exemplaar door de tackle kapot was gegaan.

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Commentator Mark van Rijswijk omschreef de overtreding als 'donkergeel'. Volgens hem had Ouazane geluk dat hij de voet van Linssen raakte en niet hoger, waardoor geel volgens die lezing volstond.

Kwakman en Been willen rood voor Ouazane

Aan tafel bij ESPN leidt dat onderscheid tot verbazing. Jan Joost van Gangelen legt uit waarom de plek waar Ouazane zijn tegenstander raakt belangrijk is. "De regel is inderdaad dat als deze overtreding, hoe raar het ook is, boven de schoen is, dit wel rood is. Als het op je voet is, is het een gele kaart. En dat heeft ook te maken met de intensiteit, de snelheid waarmee iemand inkomt en of je been gestrekt is. Dat speelt allemaal een rol. Hij trok zijn been een beetje terug, maar het is wel een heel lelijke."

Been reageert cynisch: "Dus je mag je voet wel breken, maar je enkel niet. Dat is eigenlijk het verhaal."

De voormalig trainer vindt vooral de manier waarop Ouazane kwam aanvliegen onacceptabel. "Moet je eens kijken met welke snelheid hij Linssen hier torpedeert. En daar kunnen we allemaal regels bij halen. We kunnen allemaal regels verzinnen. Maar dat is toch niet normaal? Zo maak je geen normale tackle. En hij probeert natuurlijk zijn slechte aanname te compenseren. Ik denk ook niet dat Ouazane iemand is die zijn hele carrière voortdurend rode kaarten gaat krijgen. Maar dit… Ik vind dit een rode kaart."

Ook Kwakman komt tot die conclusie. "Maar goed, je zult hierover altijd discussie houden. Er zullen ook mensen zijn die dit geen rode kaart vinden. Maar ik vind wel dat je hier een rode kaart voor kunt trekken, ja."

Eerder ook discussie rond Mokio

Het was niet het enige moment waarop Ajax mogelijk aan rood ontsnapte. Eerder trok Jorthy Mokio Noé Lebreton naar de grond in het strafschopgebied. Gözübüyük gaf een penalty én geel. Van Rijswijk wees erop dat vasthouden zonder een poging de bal te spelen bij het ontnemen van een scoringskans in principe rood betekent. Ook Been vond dat Mokio aan een rode kaart was ontsnapt.

Komt Abdellah Ouazane hier goed weg met een gele kaart? 🟨🤔 #ajanec https://t.co/faTgi2IYmP — ESPN NL (@ESPNnl) October 10, 2026