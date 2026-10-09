Kooij verbijstert kijkers PSV-Heerenveen: 'Blijkbaar gelden er andere regels...'

Joey Kooij zorgt voor grote verbazing bij kijkers van de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. In de eerste helft laat de arbiter een vermeende overtreding van op onbestraft.

Van Bommel raakte na een dik halfuur spelen, bij een 1-0 voorsprong voor PSV, verwikkeld in een fel duel om de bal met Heerenveen-verdediger Sam Kersten. Terwijl laatstgenoemde met het hoofd naar de bal ging, probeerde de PSV-aanvaller dat juist met zijn voet te doen. Het gevolg: Kersten kreeg de schoen van Van Bommel op de kin en liep daarbij een bloedlip op, waaraan hij verzorgd moest worden.

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Kooij hield de kaarten daarbij op zak. Tot overmaat van ramp moest Kersten vervolgens óók nog een minuut toekijken vanaf de zijlijn, omdat dat nu eenmaal de regel is zodra er verzorgers op het veld zijn geweest.

Veel kijkers vinden dat Kooij ernaast zit met zijn beslissing om Van Bommel niet te bestraffen voor zijn vermeende overtreding. Velen verwijzen daarbij naar de veelbesproken botsing tussen Van Bommel en Ajax-verdediger Aaron Bouwman, tijdens de kraker in Amsterdam voor de interlandbreak.