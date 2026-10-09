Live voetbal 4

Kooij verbijstert kijkers PSV-Heerenveen: 'Blijkbaar gelden er andere regels...'

9 oktober 2026, 20:55
Joey Kooij
Foto: © Imago
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Joey Kooij zorgt voor grote verbazing bij kijkers van de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. In de eerste helft laat de arbiter een vermeende overtreding van Ruben van Bommel op Sam Kersten onbestraft.

Van Bommel raakte na een dik halfuur spelen, bij een 1-0 voorsprong voor PSV, verwikkeld in een fel duel om de bal met Heerenveen-verdediger Sam Kersten. Terwijl laatstgenoemde met het hoofd naar de bal ging, probeerde de PSV-aanvaller dat juist met zijn voet te doen. Het gevolg: Kersten kreeg de schoen van Van Bommel op de kin en liep daarbij een bloedlip op, waaraan hij verzorgd moest worden.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen

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Kooij hield de kaarten daarbij op zak. Tot overmaat van ramp moest Kersten vervolgens óók nog een minuut toekijken vanaf de zijlijn, omdat dat nu eenmaal de regel is zodra er verzorgers op het veld zijn geweest.

Veel kijkers vinden dat Kooij ernaast zit met zijn beslissing om Van Bommel niet te bestraffen voor zijn vermeende overtreding. Velen verwijzen daarbij naar de veelbesproken botsing tussen Van Bommel en Ajax-verdediger Aaron Bouwman, tijdens de kraker in Amsterdam voor de interlandbreak.

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John van Berkum
14 Reacties
789 Dagen lid
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John van Berkum
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Tsja Kooy kan er geen klote van, net de rest in Nederland

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

John van Berkum
14 Reacties
789 Dagen lid
53 Likes
John van Berkum
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja Kooy kan er geen klote van, net de rest in Nederland

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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PSV - Heerenveen

PSV
2 - 0
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
7
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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