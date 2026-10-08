Belg reist 20 uur, speelt geen minuut en beëindigt interlandcarrière per direct

Víctor Vandenbroucke trekt zich voorlopig terug uit de nationale ploeg van Honduras. De achttienjarige verdediger van Jong KAA Gent kwam tijdens zijn eerste interlandperiode geen minuut in actie en maakt in een openhartige brief duidelijk dat vooral de aanpassing buiten het veld hem zwaar is gevallen. Eerder had zijn moeder al publiekelijk haar onvrede geuit over de manier waarop met haar zoon werd omgegaan.

Vandenbroucke werd geboren in de Verenigde Staten, als zoon van een Hondurese moeder en een Amerikaanse vader. Op zijn tiende verhuisde het gezin naar België. De verdediger werd door de Hondurese bondscoach José Francisco Molina geselecteerd voor de wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Honduras speelde tegen Suriname, Jamaica, Martinique en opnieuw Jamaica, maar Vandenbroucke bleef telkens zonder speelminuten en zat tijdens een deel van de interlandperiode zelfs op de tribune.

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Na uitvoerig nadenken heeft Vandenbroucke besloten om voorlopig een stap terug te doen. “Vanaf het eerste moment kwam ik met veel enthousiasme en respect, en met de wens om het land te vertegenwoordigen waarmee ik via mijn moeder een heel speciale band heb. Daarom wil ik Honduras, de bond, de technische staf, mijn ploeggenoten en iedereen die mij heeft ontvangen bedanken”, schrijft hij.

Vandenbroucke worstelt met leven in Honduras

De belangrijkste reden voor zijn besluit ligt volgens Vandenbroucke buiten het voetbalveld. De verdediger merkte tijdens zijn verblijf dat de aanpassing aan een andere omgeving hem aanzienlijk meer moeite kostte dan vooraf gedacht.

“Ik wil ook eerlijk zijn. Ik heb in deze periode moeite gehad om me aan te passen. Zo’n ervaring draait om veel meer dan alleen voetballen. Er zijn culturele en persoonlijke dingen, maar ook aspecten van het dagelijks leven, waaraan je niet altijd makkelijk went. Voor mij is dat proces moeilijker geweest dan ik had verwacht”, legt Vandenbroucke uit.

Gaandeweg kwam hij tot een pijnlijke constatering. “Ik heb gemerkt dat ik op dit moment niet het gevoel heb dat dit mijn plek is. Daarmee wil ik Honduras absoluut niet tekortdoen en het verandert niets aan de warmte en het respect dat ik voor het land en de mensen heb. Het is puur een persoonlijke beslissing, gebaseerd op hoe ik me voel en wat op dit moment het beste voor mij is in mijn carrière”, aldus de verdediger.

Dat besluit viel hem naar eigen zeggen zwaar, juist omdat Honduras onderdeel is van zijn familiegeschiedenis. Vandenbroucke benadrukt dat hij de mogelijkheid om het land te vertegenwoordigen zeer waardeert.

De frustratie rondom zijn eerste interlandperiode was eerder al zichtbaar bij zijn moeder Sarahí Vallecillo. Zij richtte zich op sociale media rechtstreeks tot Molina. “Waarom roepen jullie spelers op als ze alleen maar hun tijd komen verspillen? Dan kunnen jullie ze beter laten waar ze zijn, zodat ze gewoon verder kunnen met hun leven”, schreef zij.

Volle focus op Jong KAA Gent

Vandenbroucke verlegt zijn aandacht nu volledig naar Jong KAA Gent. Daar wil hij verder werken aan zijn ontwikkeling en zich tijdens trainingen en wedstrijden blijven verbeteren.

Een definitief afscheid van Honduras is het volgens hem niet. “Deze beslissing betekent niet per se dat ik de deur voor altijd dichtgooi. Het kan er in de toekomst anders uitzien. Als ik op een dag weer voel dat het juiste moment is aangebroken en dat ik op de juiste plek ben, blijft de mogelijkheid om terug te keren bij Honduras open”, stelt hij.

Tot slot richt Vandenbroucke zich tot de Hondurese supporters. “Ik wil de fans bedanken voor alle warmte en steun, en ook omdat ik hierdoor een belangrijk deel van de identiteit van dit land heb mogen leren kennen en ervaren”, schrijft de verdediger, die ook nog een interlandcarrière bij België en de Verenigde Staten zou kunnen krijgen.