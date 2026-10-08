Milos Kerkez belandt op zwarte lijst: minister van Buitenlandse Zaken mengt zich

Voormalig AZ-verdediger is samen met zijn vader Sebastijan terechtgekomen op een Oekraïense database met personen die als vijandig tegenover het land worden beschouwd. Aanleiding is een incident tijdens Hongarije-Oekraïne en een opvallend bericht dat zijn vader daarna op sociale media plaatste. Kerkez heeft nu voor het eerst uitgebreid gereageerd op de kwestie.

De onrust ontstond tijdens de 0-1 thuisnederlaag van Hongarije tegen Oekraïne op 25 september in de Nations League. De gemoederen liepen op toen de Oekraïense middenvelder Victor Tsygankov het verbaal aan de stok kreeg met de Hongaarse aanvoerder Dominik Szoboszlai.

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Kerkez schoot zijn ploeggenoot te hulp en greep Tsygankov bij zijn kraag. Buiten het veld kreeg het incident vervolgens een politiek beladen vervolg. Vader Sebastijan Kerkez deelde op Instagram een foto van de confrontatie en zette daar het nummer Russian Paradise van rapper AK-47 onder.

Daarop werden zowel Kerkez als zijn vader toegevoegd aan Myrotvorets, een onafhankelijke database waarop mensen worden vermeld die als vijandig tegenover Oekraïne worden gezien. De database heeft geen officiële banden met de Oekraïense regering.

Kerkez neemt afstand van politieke lading

Tegenover het Hongaarse medium Telex benadrukt Kerkez dat zijn optreden op het veld niets met politiek te maken had. Volgens de linksback handelde hij uitsluitend vanuit zijn rol als ploeggenoot.

"Persoonlijk heb ik in mijn leven nooit enige vorm van agressie gesteund en dat doe ik nog steeds niet. Ik ben niet iemand die het acceptabel vindt als anderen iets wordt aangedaan. Tegelijkertijd is er tijdens een voetbalwedstrijd altijd spanning. Tegen Oekraïne heb ik alleen onze aanvoerder en mijn vriend verdedigd. Dat had ik precies hetzelfde gedaan als we tegen ieder ander land hadden gespeeld", legt Kerkez uit.

Ook neemt hij nadrukkelijk afstand van het bericht van zijn vader. "Ik vind het belangrijk om te zeggen dat mijn vader en ik niet dezelfde persoon zijn. Wat hij doet, is zijn verantwoordelijkheid. Daar kan ik geen verantwoordelijkheid voor nemen", aldus de verdediger.

Hongaarse regering mengt zich in kwestie

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Anita Orban reageert op de kwestie. "Ik veroordeel het stigmatiseren, iedere vorm van zwartlijsten en alle mogelijke bedreigingen aan het adres van de Hongaarse burgers Milos Kerkez en Balazs Hidveghi ten zeerste", schrijft Orban in een verklaring.

"Ik heb voortdurend overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Oekraïense regering, de Hongaarse voetbalbond, de ambassade en mijn collega's. Het doel was ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen binnen hun eigen verantwoordelijkheden actie zouden ondernemen om de situatie op te lossen. Sport zou moeten draaien om prestaties, saamhorigheid en respect. Ik bedank beide nationale bonden voor hun medewerking", vervolgt ze.

Kerkez ontbrak vanwege een schorsing tijdens de daaropvolgende wedstrijd van Hongarije tegen Oekraïne, die maandag in Slowakije werd gespeeld. Hongarije won met 1-2.