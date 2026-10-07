heeft definitief duidelijkheid gegeven over zijn interlandcarrière. De 27-jarige verdediger van PSV, die eerder werd genoemd als optie voor het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi Hernández, kiest definitief voor Brazilië na zijn debuut voor dat land.

In gesprek met ESPN laat Júnior weten dat een toekomst in Oranje uitgesloten is: "Ja, dat is klaar, denk ik. Ik weet het wel zeker. Mijn droom is altijd geweest om voor het Braziliaanse elftal te spelen. Er waren wat geruchten over het Nederlands elftal, maar natuurlijk was het altijd mijn droom om voor Brazilië uit te komen. Dat is het land waar ik geboren ben en het land waarvoor ik wil spelen", zegt Mauro Júnior. De PSV' er had voor Oranje kunnen uitkomen, omdat hij al jarenlang in Nederland voetbalt. Bij een oproep had hij een Nederlands paspoort aan kunnen vragen, zonder de Braziliaanse nationaliteit te verliezen.

Droomdebuut voor Mauro Júnior bij Brazilië

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Bondscoach Carlo Ancelotti riep Mauro Júnior in september voor het eerst op voor de nationale ploeg van Brazilië. De aanvoerder van PSV kwam vervolgens in alle drie de oefenduels van die periode in actie. Hij debuteerde als invaller tegen Australië, begon in de tweede ontmoeting met de Australiërs in de basis en gaf als invaller in de wedstrijd tegen India zelfs een assist.

Het wedstrijdshirt dat Mauro Júnior droeg in zijn allereerste wedstrijd voor Brazilië, tegen Australië, heeft een mooi plekje gekregen: "Het ligt thuis. Ik heb het al mijn teamgenoten laten signeren. Die gaat een speciaal plekje krijgen bij mij thuis."

Inmiddels is Júnior weer terug bij PSV na zijn interlandperiode in Azië. Vrijdagavond wacht voor de Braziliaan met PSV de hervatting van de Eredivisie. SC Heerenveen is in het Philips Stadion de tegenstander.