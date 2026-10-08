Ajax is voor lange tijd kwijt. De spits werd dinsdag geopereerd aan zijn rechterknie, nadat hij tijdens een training van de nationale ploeg van Denemarken geblesseerd was geraakt. Volgens Cristian Willaert waren de eerste signalen vanuit Amsterdam al bijzonder zorgwekkend.

Dolberg liep zijn blessure op tijdens de voorbije interlandperiode. Willaert, die Ajax voor ESPN nauwgezet volgt, had voor de operatie al begrepen dat de situatie ernstig was. "Ik hoorde dat hij gisteren (dinsdag, red.) onder behandeling zou zijn. Ajax wilde officieel nog niets zeggen... Ik vroeg: is het de kruisband? Het antwoord was: het ziet er heel slecht uit. Het werd niet ontkend, dus dan weet je eigenlijk al genoeg", vertelt hij in Voetbalpraat.

Dolberg maakte juist sterke indruk bij Ajax

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De timing is extra pijnlijk omdat Dolberg juist een opvallende ontwikkeling had doorgemaakt. Willaert is liefhebber van de Deen, al ziet hij ook diens beperkingen wanneer Ajax de bal niet heeft. Juist op dat vlak liet Dolberg in september iets zien wat Willaert niet eerder bij hem had waargenomen. "In september zag ik hem terugsprinten, druk zetten en ballen veroveren. Dingen die ik nóóit van hem heb gezien", aldus Willaert.

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Dat gebeurde onder Míchel Sánchez, die Dolberg kennelijk wist te raken. "Hij was derde spits en kwam in een situatie terecht waarin hij eigenlijk het vijfde wiel aan de wagen was. Toch heeft Míchel hem weten te prikkelen om hem iets te laten doen wat ik nog nooit van hem heb gezien", zegt Willaert.

Vink zag goede formule met Dolberg

Ook Marciano Vink was onder de indruk van de laatste weken van Dolberg. De oud-Ajacied heeft bovendien veel bewondering voor de spits vanwege het feit dat hij diabetespatiënt is.

"Het is niet makkelijk, want hij heeft een heel ander programma dan de meeste spelers. Hij leeft anders dan de meesten. Ik vind het sowieso knap wat hij al bereikt heeft. Ik ben Dolberg-fan", zegt Vink.

Volgens hem functioneerde Dolberg de laatste weken bovendien uitstekend binnen de Ajax-aanval. "Hij was echt het aanspeelpunt en als Tolu er dan in kwam, gebeurde er weer iets. Ze hadden met deze twee totaal verschillende spitsen een goede formule gevonden", aldus Vink.