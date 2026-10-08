Grote meevaller voor Xavi en Oranje richting EK 2028

Het Nederlands elftal heeft al na vier interlands onder bondscoach Xavi Hernández een belangrijk doel bereikt. Oranje kan niet meer uit Pot 1 vallen bij de loting voor de kwalificatiereeks en ontloopt daardoor meerdere Europese toplanden.

Nederland sloot het eerste blok onder Xavi af met een 2-1-overwinning op Servië. Omdat de interlandperiodes van september en oktober zijn samengevoegd, kwam Oranje in korte tijd viermaal in actie. Dat leverde twee overwinningen op Servië en gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland op.

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Met acht punten voert Nederland de Nations League-groep aan. Griekenland staat eveneens op acht punten, terwijl Duitsland met vijf punten volgt. Servië verloor alle vier de wedstrijden en staat nog altijd op nul.

Oranje zeker van Pot 1 bij loting EK 2028

Hoewel Nederland zich nog niet heeft verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Nations League, staat één belangrijke uitkomst al vast. De prestaties in de hoogste divisie van het toernooi bepalen namelijk de potindeling voor de kwalificatie van het EK 2028.

De nummers één, twee en drie van iedere Nations League-groep in Divisie A komen in Pot 1 terecht. Met nog twee speelrondes te gaan bedraagt de voorsprong van Oranje op Servië acht punten. Daardoor kan Nederland niet meer buiten de eerste drie eindigen.

Voor Xavi betekent dat dat hij tijdens zijn eerste interlandperiode als bondscoach direct de gewenste beschermde status voor de EK-loting heeft veiliggesteld.

Nederland ontloopt meerdere toplanden

Een plek in Pot 1 betekent dat Oranje bij de kwalificatieloting niet gekoppeld kan worden aan andere landen uit dezelfde pot. Ook Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland zijn inmiddels verzekerd van die status.

Nederland weet daarmee nu al dat het deze landen niet in de kwalificatiegroep voor het EK 2028 treft. Landen als België, Duitsland, Kroatië en Noorwegen zijn nog niet zeker van Pot 1. De loting wordt op zondag 6 december gehouden in Belfast.

Oranje hervat de Nations League op 13 november met een thuiswedstrijd tegen Griekenland in Amsterdam. Drie dagen later wacht Duitsland. Nederland moet bij de eerste twee eindigen om de kwartfinales te bereiken.