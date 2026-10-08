staat mogelijk voor een terugkeer naar zijn vaderland. Lech Poznan wil de 27-jarige middenvelder graag terughalen van Feyenoord en heeft al contact met de Pools international, melden media in Polen.

De toekomst van Moder bij Feyenoord is onzeker. De middenvelder wordt al geruime tijd achtervolgd door knieproblemen en kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Inmiddels lijkt er wel licht aan het einde van de tunnel: Moder heeft de groepstraining in Rotterdam hervat.

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Ondertussen wordt in Polen gesproken over een mogelijke terugkeer naar Lech Poznan, de club waar Moder zijn opleiding genoot. Tijdens een bijeenkomst van de Poolse clubleiding met seizoenkaarthouders kwam zijn naam ter sprake.

Lech Poznan heeft contact met Jakub Moder

Volgens de aanwezige supporter DomasLp, die via X verslag deed van de bijeenkomst, heeft Lech Poznan concrete belangstelling voor de Feyenoorder. Een terugkeer van de 36-voudig Pools international staat al langer op het verlanglijstje van de club.

"Lech zou Moder graag terughalen en de partijen hebben contact met elkaar. Op dit moment is het lastig om te zeggen hoe het gaat lopen, want hij moet eerst weer aan spelen toekomen. Binnen de club denken ze dat volgend jaar misschien wel de laatste kans is waarop hij nog van waarde kan zijn voor Lech", schrijft DomasLp.

Van concrete onderhandelingen over een transfer is vooralsnog geen sprake. Ook financieel ligt er een belangrijk obstakel. "Moder zal waarschijnlijk wel salaris moeten inleveren", aldus de supporter.

Een vertrek uit De Kuip is bovendien niet zomaar geregeld. Het contract van Moder bij Feyenoord loopt nog tot 30 juni 2028.

Jakub Moder zet belangrijke stap bij Feyenoord

Terwijl in Polen wordt gespeculeerd over zijn toekomst, werkt Moder in Rotterdam aan zijn terugkeer op het veld. Feyenoord deelde dinsdag nieuwe trainingsbeelden waarop de middenvelder volop meedoet. Hij was onder meer te zien in een duel met Gonçalo Borges, wat erop wijst dat zijn fysieke belasting verder wordt opgevoerd.

Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak eerder al de verwachting uit dat Moder rond de interlandperiode belangrijke stappen richting zijn rentree kon zetten.

Vrijdag geeft Van Bronckhorst een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AZ. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over de fysieke gesteldheid van Moder en de vraag wanneer hij weer in wedstrijdverband in actie kan komen.

Volgens FootballTransfers doet Feyenoord er goed aan om een verkoop van Moder te overwegen. Daarover lees je hier meer.