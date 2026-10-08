Noa Vahle is niet te spreken over de supporters van het Nederlands elftal. De sportverslaggever mist bij wedstrijden van Oranje de echte, rauwe voetbalsfeer die bijvoorbeeld fans van Argentinië wél creëeren.

In de podcast HNM, die Vahle maakt met Hélène Hendriks en Merel Ek, komt de supporterscultuur bij Oranje ter sprake. "Ik wil even zeiken", begint Vahle. "We hebben natuurlijk het Nederlands elftal weer gehad, met twee thuiswedstrijden en zo. Echt, serieus, nog één keer de wave in het stadion en ik ga gillen." Hendriks snapt er niks van: "Wat zeg jij nou? Hoe leuk is dat, de wave. Ik doe absoluut wel mee. Dat vind ik zo leuk aan het publiek bij het Nederlands elftal, dat zijn heel vaak gezinnen en kinderen. Dat is echt heel anders dan bij een reguliere Eredivisiewedstrijd."

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Vahle verduidelijkt: "Ik zeg het meer gekscherend, ik heb niet per se iets dat ik denk dat we de wave niet meer mogen doen. Maar luister: wij zijn in Nederland heel goed, wij gaan de wereld over met de Oranjemars. Van links naar rechts, geweldig, met die Oranjebus. Waar wij als Nederlanders namelijk heel goed in zijn, is met muziek een feestje bouwen. En dat is geweldig, alleen: als we op een gegeven moment in het stadion zitten, dan zit een ArenA vol, het Philips Stadion vol, dan zit De Kuip vol met Oranjefans. Dan mis ik, en dat zit gewoon niet in ons volk... Wij zijn daar gewoon veel te nuchter voor. Wij houden van gezelligheid, lekker kletsen, met een patatje en een biertje lekker een wedstrijdje kijken. Maar die Argentijnen, met zo'n capo die dan zonder shirt helemaal leip gaat. Dat zou ik zo graag willen."

"Er is nu een kleine groep bij het Nederlands elftal, de Dutch Fanatics, die proberen dat", vervolgt Vahle haar relaas. "Er staat dan iemand, maar het is een nog een veel te kleine groep. Dus die krijgen niet dat hele stadion mee. Dat vind ik jammer. Wat wij dan doen is de wave. Dan denk ik altijd: okeee... kom op!" Hendriks en Ek houden vol dat zij het wél 'gezellig' vinden, maar Vahle houdt vol. "Als je tegen Argentinië voetbalt, dan sta je met 1-0 achter als je kijkt naar hoe die Argentijnen dat doen. En we werden er in de ArenA uit gezongen door die Duitsers, door het uitvak van die Duitsers. Dat vind ik écht ruk", besluit de verslaggever.