Romário heeft keihard uitgehaald naar bondscoach Jorge Jesus over de hoogoplopende ruzie met bij de nationale ploeg van Portugal. In de Braziliaanse Charla Podcast stelt de voormalige topspits dat Jesus zijn beloftes aan de aanvoerder heeft gebroken en noemt hij de handelswijze van de keuzeheer een schande.

De aanvaring ontstond nadat Ronaldo besloot om vroegtijdig te vertrekken uit het Portugese trainingskamp. De superster voelde zich publiekelijk te kijk gezet toen hij langdurig moest warmlopen tijdens een interland, maar vervolgens toch niet werd ingebracht. Volgens Romário staat de aanvaller dan ook volledig in zijn recht dat hij dit niet pikt, en had Jesus de afspraken simpelweg moeten nakomen.

Gebroken belofte in de kleedkamer

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Volgens Romário zit de crux van het conflict in een toezegging die Jorge Jesus direct na het duel deed aan Ronaldo, om die vervolgens meteen weer in te trekken. "Cristiano zegt dat nadat hij zich warmliep zonder ingebracht te worden, Jesus in de kleedkamer tegen hem zei: 'Het spijt me. Ik had je moeten inbrengen. Dat was niet juist en ik zal het in de persconferentie vermelden'", vertelt de Braziliaan. Jesus hield zijn kaken echter stijf op elkaar voor het journaille. "Hij zei er geen enkel woord over tijdens de persconferentie. Helemaal niets over wat ze hadden afgesproken."

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Die radiostilte kan bij Romário op geen enkel begrip rekenen, omdat een belofte in het voetbal volgens hem bindend moet zijn. "Als een persoon zijn woord niet houdt, is een handdruk net zoveel waard als een contract, zo niet meer", benadrukt de oud-topvoetballer. "Als iemand zich niet aan zijn belofte houdt, handelt hij te kwader trouw. Als dat is wat er volgens Ronaldo is gebeurd, heeft hij absoluut gelijk."

Publieke vernedering voor Ronaldo

Voor Ronaldo was de maat vol toen Jorge Jesus naliet om de situatie openlijk recht te zetten. Romário begrijpt die frustratie volledig, al ziet hij ook wel dat de emoties hoog opliepen. "Hij was misschien arrogant of impulsief. Maar Jesus vernederde hem waar iedereen bij stond. Ja, hij vernederde hem. Op dat moment voelde Ronaldo zich niet gerespecteerd en niet belangrijk, dus vertrok hij."

Wat Romário betreft, maakte Ronaldo eigenlijk maar één verkeerde inschatting tijdens het hele incident met de trainer. "Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik hetzelfde gedaan. Al had ik tegen Jesus gezegd: 'Val dood', nog vóórdat ik wegging. Dat had ik eerst gedaan, maar vertrokken was ik sowieso. Ronaldo maakte één fout: hij had hem vanaf het allereerste begin al moeten wegsturen."

Focus op sportieve jacht in Saudi-Arabië

Intussen heeft Cristiano Ronaldo de nationale commotie achter zich gelaten en staat hij weer op het trainingsveld, ver weg van de situatie rond Jorge Jesus. De 41-jarige spits traint weer volop mee bij Al-Nassr en is direct beschikbaar voor het competitieduel met Al-Diriyah.

Ondanks de felle aanvaring bij Portugal blijft de geroutineerde aanvaller dit seizoen onverminderd belangrijk in het clubvoetbal. Met 979 officiële doelpunten in zijn loopbaan jaagt Ronaldo hard door op de historische mijlpaal van 1.000 goals.