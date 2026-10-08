Manchester City hangt na de schuldigbevinding aan 114 overtredingen van de financiële regels in Engeland mogelijk nóg een zware straf boven het hoofd. Naast de binnenlandse sancties houdt de UEFA de situatie rond de koploper nauwlettend in de gaten, met het oog op eventuele eigen disciplinaire maatregelen zodra de nationale procedures zijn afgerond.

De club werd na een grootschalig onderzoek naar financieel wanbeleid schuldig bevonden door een onafhankelijke commissie van de Premier League. Manchester City liet het er niet bij zitten en diende op donderdag 1 oktober officieel beroep in tegen de uitspraak, waarbij gewezen wordt op vermeende inhoudelijke en juridische fouten in het vonnis.

UEFA wacht uitkomst van het beroep af

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De Europese voetbalbond kiest er voorlopig voor om de formele beroepsprocedure van Manchester City af te wachten voordat er stappen worden gezet. Er wordt op dit moment geen nieuw eigen onderzoek gestart, maar achter de schermen bekijkt de Club Financial Control Body al wel wat de opties zijn zodra de uitspraak definitief is.

"De UEFA volgt de ontwikkelingen en wacht tot het einde van de disciplinaire procedure van de Premier League voordat wordt besloten of er mogelijk actie wordt ondernomen tegen Manchester City", meldt Sky Sports. Volgens het medium kan de Engelse zaak ook gevolgen krijgen in Europa: "City is door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels van de Premier League, waaronder vijf aanklachten rond het niet naleven van de Financial Fair Play-regels van de UEFA."

Schending van Europese regels

Dat de Engelse zaak kan doorsijpelen naar Europa, heeft alles te maken met de inhoud van de aanklacht. Van de 114 overtredingen gaan er namelijk vijf specifiek over het schenden van de eigen Financial Fair Play-reglementen van de UEFA.

De behandeling van het beroep van Manchester City zal de komende maanden achter gesloten deuren plaatsvinden via een versnelde procedure. Intussen moet een aparte commissie van de Premier League nog bepalen welke straf de club nationaal krijgt. Daarbij wordt gesproken over fikse geldboetes en forse puntenaftrek, maar ook het schrappen van behaalde titels of zelfs uitsluiting uit de competitie behoort tot de mogelijkheden.

Foutloos op het veld

Binnen de lijnen moet voor Manchester City blijken of ze zich staande kunnen houden na alle juridische onrust. De ploeg gaat na vijf wedstrijden aan kop in de Premier League met de maximale score van vijftien punten. Komende zondag 11 oktober volgt een belangrijk meetmoment in de titelstrijd: dan staat voor de koploper de lastige uitwedstrijd tegen Liverpool op Anfield op het programma.