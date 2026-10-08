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Cristiano Ronaldo sneert: 'Stop met botox, je lijkt wel een appel!'

8 oktober 2026, 12:59
Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Cristiano Ronaldo deelt in een app-bericht aan Piers Morgan een flinke sneer uit aan het adres van mediapersoonlijkheid en voormalig Crystal Palace-voorzitter Simon Jordan. Morgan leest voor dat de Portugees het (al dan niet met behulp van plastische chirurgie bewerkte) gezicht van Jordan vergelijkt met een appel.

Journalist Morgan geldt al jarenlang als een vertrouweling van Ronaldo. Hij was degene die het beruchte interview met de Portugees hield in zijn tweede periode bij Manchester United, waarin Ronaldo stevig uithaalde naar zijn toenmalige trainer Erik ten Hag. Dat leidde uiteindelijk het vertrek van Ronaldo naar Al-Nassr in. Eerder deze week kwam Morgan nog met nieuwe details over de huidige rel tussen Ronaldo en de Portugese bondscoach Jorge Jesus naar buiten - al bleken die later niet helemaal te kloppen toen de 41-jarige voetballer zélf met een uitgebreide verklaring naar buiten kwam.

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Morgan schoof woensdagochtend aan in Jordans show op talkSPORT. Daarin bespraken de twee de hele affaire tussen Ronaldo en Jesus bij Portugal. Jordan verweet Morgan in zijn programma onder meer dat hij niet bepaald neutraal zou zijn als het om de Portugees gaat: "We weten allemaal dat hij een goede voetballer is, maar je moet je kop uit zijn achterste halen en een keer objectief zijn", kreeg Morgan te horen.

Later op de woensdagavond komt Morgan in zijn eigen programma, Football Uncensored, terug op zijn gesprek met Jordan. ""Ik zal je iets vrolijks vertellen", zegt hij tegen zijn gasten, waaronder oud-voetballer Jason Cundy. "Toen ik Ronaldo een fragment doorstuurde van mezelf met Simon Jordan, appte hij terug: Die blonde vent, zeg hem dat hij met botox moet stoppen. Hij lijkt wel een appel", aldus Morgan.

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Nassr
6
3
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35

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