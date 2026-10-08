AFC Ajax krijgt in het seizoen 2027/28 opnieuw een officieel wedstrijdtenue dat volledig in het teken staat van Bob Marley. Het gespecialiseerde platform Footy Headlines meldt dat de club en kledingsponsor Adidas werken aan een speciaal uitshirt. Aanleiding is het vijftigjarig jubileum van het nummer Three Little Birds, dat in 1977 verscheen.

De officiële introductie en lancering van de nieuwe collectie staan gepland voor de zomer van 2027. Waar het eerdere succesmodel nog donker was, kiest men nu voor een lichte basis: off-white of crème, gecombineerd met de bekende rasta-accenten in het groen, geel en rood. Daarmee wordt het tenue feitelijk een omgekeerde variant op het razend populaire zwarte derde shirt uit het seizoen 2021/22.

Details geïnspireerd op Amsterdam en Three Little Birds

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In het ontwerp van het nieuwe shirt zijn verschillende specifieke details verwerkt die direct verwijzen naar de hechte band tussen Bob Marley en de club. Naast de traditionele rastakleuren op de kraag en mouwen krijgt de stof op maat gemaakte patronen mee. Die graphics zijn geïnspireerd op zowel de drie vogels uit het bekende nummer als de Andreaskruisen van de Amsterdamse stadsvlag.

De beelden die op dit moment rondgaan, zijn voorlopige impressies die zijn samengesteld op basis van uitgelekte fabrieksspecificaties via een kit creator. Het uiteindelijke wedstrijdshirt kan op details dan ook nog iets afwijken, maar de basiskleuren en de thematische invulling voor het jubileumjaar 2027 liggen contractueel al vast tussen kledingfabrikant Adidas en de nabestaanden van Marley.

Succesvolle voorganger

Met de hernieuwde samenwerking borduren de partijen voort op het enorme commerciële succes van het eerdere eerbetoon. In het seizoen 2021/22 brachten Ajax en Adidas al een zwart derde tenue uit, dat binnen 24 uur wereldwijd volledig was uitverkocht en inmiddels geldt als een gezocht verzamelobject. Het nummer geldt al sinds 2008 als het officieuze clublied van de supporters en schalt voor aanvang van de tweede helft standaard door de Johan Cruijff ArenA.

Het sportmerk trok het partnerschap met de erfgenamen van Bob Marley eerder dit jaar al breder. Zo kregen de officiële wedstrijdtenues van het nationale team van Jamaica voor 2026 vergelijkbare culturele motieven en de kenmerkende slogan 'Football is Freedom' mee. De huidige kledingovereenkomst tussen de Amsterdammers en de Duitse fabrikant loopt nog door tot medio 2031.

@Footy_Headlines Saved you a click 🫶 https://t.co/6hkSiB2dCN — JessieHeisenberg (@JessieHeisenb) October 8, 2026