PSV probeert extra speler in te schrijven voor de CL: 'Het gaat om...'

PSV heeft bij de UEFA een verzoek ingediend om Mikkel Bro Hansen alsnog toe te mogen voegen aan de spelerslijst voor de Champions League. Dat meldt trainer Peter Bosz donderdagmiddag op een persmoment in Eindhoven.

De 17-jarige Bro Hansen werd afgelopen zomer voor zo'n drie miljoen euro door PSV overgenomen van het Noorse FK Bodø/Glimt. De jonge Deense spits kwam geblesseerd binnen in Eindhoven. Inmiddels heeft hij wel zijn eerste minuten voor de landskampioen gemaakt. Dat deed Bro Hansen echter namens de Jong-ploeg in de Keuken Kampioen Divisie.

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PSV hield Bro Hansen buiten de spelerslijst die bij de UEFA werd ingediend voor de competitiefase van de Champions League. Inmiddels is echter duidelijk dat de onfortuinlijke Alassane Pléa een nieuwe tegenslag heeft gehad in het herstel van zijn slepende blessure. De Fransman is inmiddels geopereerd, zijn rentree op het veld laat echter nog lang op zich wachten.

De club probeert nu om Bro Hansen alsnog toe te mogen voegen aan de UEFA-lijst, bevestigt Bosz donderdag. "Plea komt niet meer in actie dit kalenderjaar, we mogen wellicht een andere speler inschrijven bij de UEFA", wordt Bosz op X geciteerd door PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International. "Daar zijn we mee bezig. Het gaat om Bro Hansen", aldus de coach.