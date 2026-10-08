Braziliaanse media trekken heldere conclusies over nieuwkomer Hakim Ziyech

heeft de Braziliaanse media in zijn eerste twee wedstrijden voor Botafogo weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Hoewel Botafogo zowel tegen Mirassol (2-0) als Vasco da Gama (1-2) onderuitging, behoort Ziyech volgens verschillende Braziliaanse media tot de weinige lichtpuntjes bij de kwakkelende club. Tegelijkertijd klinkt er stevige kritiek op de spelers om hem heen.

Het eerste basisoptreden van Ziyech, woensdagavond tegen Vasco da Gama, leverde hem bij Globo Esporte een 6,5 op. Alleen doelman Gabriel Batista (7,0) werd hoger beoordeeld. "Ziyech was een van de weinige spelers van Botafogo die het verschil kon maken", klinkt het. "Met slimme steekpasses wist hij ploeggenoten in kansrijke posities te brengen en ook zelf probeerde hij het met schoten van buiten het strafschopgebied. In de tweede helft liet hij zijn klasse zien met een snelle, fraaie combinatie met Vitinho."

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Die samenwerking leverde halverwege de eerste helft een van de grootste kansen voor Botafogo op. Ziyech zette Vitinho met een subtiel tikje vrij voor het doel, maar de verdediger zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Léo Jardim.

Ook de gespecialiseerde supporterswebsite FogãoNET is positief. Ziyech krijgt daar een 6,0, maar vooral de toelichting spreekt boekdelen. De redactie prijst zijn techniek en passing door het centrum, om vervolgens een veelzeggende constatering te doen: "Hij had eigenlijk niemand om mee samen te spelen." Het regent immers onvoldoendes bij de beoordeling van de ploeggenoten van Ziyech.

Tite doet opvallende onthulling over Ziyech

Na de wedstrijd onthult Botafogo-trainer Tite dat hij Ziyech bewust een andere rol heeft gegeven dan vooraf werd verwacht. Tijdens de trainingen was de linkspoot nog regelmatig vanaf de rechterkant ingezet, maar tegen Vasco opereerde hij voornamelijk centraal.

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"Ziyech is een nummer tien. Eigenlijk is hij een combinatie van een zeven en een tien. Hij kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant spelen", legt Tite tijdens zijn persconferentie uit.

De trainer had een duidelijke reden om zijn spelmaker naar het centrum te halen. "In deze wedstrijd kon hij niet aan de zijkant blijven staan, omdat we hem veel meer bij het spel nodig hadden. Centraal wordt hij fysiek minder zwaar belast en kan hij vaker aan de bal komen. Dat was de bedoeling."

Toch nam Tite volgens zijn eigen verklaring een risico met de Marokkaan, die pas in zijn tweede officiële wedstrijd voor Botafogo speelde. "We hebben hem wat langer laten staan omdat we zijn technische kwaliteiten nodig hadden. Daardoor hebben we zijn speeltijd opgerekt, terwijl we fysiek minder zekerheid hadden", aldus de oefenmeester. Ziyech werd uiteindelijk pas in de 79ste minuut vervangen.

Braziliaanse analist waarschuwt: 'Tite moet gaan puzzelen'

Ziyech maakte voor de interlandperiode ook al indruk. Bij zijn debuut tegen Mirassol, toen hij direct na rust inviel, kende Globo Esporte hem een 7 toe. Ook Lance! was enthousiast. Volgens het medium bracht Ziyech direct meer diepgang, creativiteit en technisch vernuft in het aanvalsspel. Ziyech dook bovendien zelf op in het strafschopgebied en creëerde mogelijkheden voor zijn medespelers.

SporTV-analist Carlos Eduardo Mansur zag eveneens onmiddellijk het verschil, al plaatste hij een belangrijke kanttekening. "Je ziet meteen dat het technische niveau omhooggaat. Hij lijkt technisch uitstekend in vorm. Maar het is geen speler die zonder bal overal achteraan blijft jagen. Tite zal dus flink moeten puzzelen om zijn beste spelers te gebruiken en tegelijkertijd een elftal neer te zetten dat in balans is", analyseerde Mansur.

Het tweede optreden van Ziyech heeft de positieve verwachtingen verder versterkt. Het grotere probleem blijft echter bestaan: Botafogo heeft onder de nieuwe trainer Tite twee keer verloren en staat met 35 punten op de dertiende plaats, slechts vier punten boven de degradatiezone.