Krant van Cristiano Ronaldo fotografeert drie critici: 'Dit is een heksenjacht'

is opnieuw het middelpunt van een rel in Portugal. De krant Correio da Manhã heeft foto's gepubliceerd van drie bekende journalisten en commentatoren die zich kritisch hebben uitgelaten over de Portugese superster. Op sociale media wordt gesproken van een heksenjacht. Opvallend detail: Ronaldo is zelf voor dertig procent aandeelhouder van het mediaconcern achter de krant.

De Portugese krant publiceerde donderdag beelden van Carlos Daniel, Pedro Marques Lopes en João Maria Jonet. Het drietal werd woensdag gefotografeerd bij het verlaten van een restaurant in Lissabon, waar ze samen hadden geluncht.

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Volgens Correio da Manhã gaat het om drie commentatoren die de afgelopen dagen betrokken waren bij de discussie over de ruzie tussen Ronaldo en de Portugese bondscoach Jorge Jesus. De krant vermeldt hun namen en functies, maar presenteert geen bewijs dat de lunch iets met Ronaldo te maken had.

Die suggestie schiet bij veel Portugezen in het verkeerde keelgat. Op sociale media wordt de berichtgeving massaal bekritiseerd en vragen gebruikers zich af waarom een gewone lunch tussen bekenden überhaupt nieuwswaardig is.

Waarom liggen de drie mannen onder vuur?

De aanleiding is het conflict tussen Ronaldo en Jesus. De 41-jarige aanvaller verliet vorige week de Portugese nationale ploeg nadat hij tegen Noorwegen, ondanks een langdurige warming-up, niet mocht invallen. Ronaldo verklaarde later dat zijn bondscoach meerdere afspraken had geschonden. Hij zou onder meer hebben beloofd de gang van zaken tijdens een persconferentie op te helderen.

De kwestie zorgde voor felle discussies op de Portugese televisie. De drie genoemde journalisten lieten zich kritisch uit, met name João Maria Jonet. De politicus en commentator van SIC Notícias vergeleek Ronaldo met Lionel Messi en stelde dat de Argentijn veel meer waardering krijgt van zijn ploeggenoten.

"Dat komt omdat Ronaldo een weerzinwekkend persoon is. Zijn ploeggenoten mogen hem niet, dat is duidelijk. Hij is iemand die zijn eigen beperkingen niet kent", verklaarde Jonet. Zijn uitspraken leverden hem eerder al een woedende reactie op van Ronaldo's zus Elma Aveiro, die hem op Instagram onder meer een idioot en een jaloers persoon noemde.

Ook Pedro Marques Lopes, vaste commentator bij het politieke discussieprogramma Eixo do Mal, bekritiseerde Ronaldo. Hij omschreef diens uitgebreide verklaring over de aanvaring met Jesus als een 'egotrip'. In die verklaring onthulde Ronaldo onder meer dat er acht punten waren opgesteld die Jesus tijdens een persconferentie zou bespreken.

Carlos Daniel, journalist en leidinggevende bij de Portugese publieke omroep RTP, analyseerde de kwestie eveneens. Hij verzorgde onder meer het televisiecommentaar bij de wedstrijd Denemarken - Portugal, die zonder Ronaldo werd gespeeld. Hij zette vraagtekens bij de beeldvorming waarin Jesus als schuldige werd aangewezen.

Cristiano Ronaldo bezit dertig procent van mediaconcern

Wat de lunchfoto extra gevoelig maakt, is de financiële betrokkenheid van Ronaldo bij de krant. In 2023 stapte hij via zijn onderneming CR7 S.A. in het consortium dat het voormalige mediaconcern Cofina overnam.

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Ronaldo bezit via de holding Expressão Livre een belang van dertig procent in de groep achter onder meer Correio da Manhã, televisiezender CMTV, sportkrant Record en Jornal de Negócios. Daarmee is hij de grootste individuele aandeelhouder. Investeringsmaatschappij Sorolla bezit met 32 procent een groter gezamenlijk belang.

Volgens het Portugese onderzoeksplatform Página Um ging Ronaldo's deelname gepaard met een investeringstoezegging van ruim dertien miljoen euro en een persoonlijke borgstelling voor een lening van veertien miljoen euro.

Of Ronaldo enige betrokkenheid heeft gehad bij het fotograferen van de drie commentatoren, is niet bekend. Daarvoor bestaat geen bewijs. Desondanks zorgt zijn aandeelhouderschap voor groeiende argwaan onder critici.

"Ik vraag me af of dit geen heksenjacht is. Probeert de krant soms te suggereren dat die drie commentatoren bij elkaar zijn gekomen om Cristiano Ronaldo aan te vallen?", vraagt iemand zich op Reddit af.

Een ander reageert cynisch: "Hahaha, o nee! Ze zijn samen gaan lunchen! En ze hebben ook nog eens dezelfde mening over Ronaldo. Wat een ramp."

Ook de financiële invloed van de Portugees wordt ter discussie gesteld. "Dit is precies waarom mediabedrijven niet in handen van miljonairs zouden moeten zijn", schrijft een gebruiker.

Een andere reactie gaat nog verder: "Natuurlijk is dit een heksenjacht. Ik vermoed dat Ronaldo flink in MediaLivre heeft geïnvesteerd, niet om een einde te maken aan dit soort praktijken, maar juist om ze in zijn eigen voordeel te gebruiken."