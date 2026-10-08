FC Barcelona deelt hartverwarmende video van zeven seconden van Frenkie de Jong

heeft donderdag een warm welkom gekregen op het trainingsveld van FC Barcelona. De middenvelder, die na maanden blessureleed steeds dichter bij zijn rentree komt, werd door zijn ploeggenoten in het zonnetje gezet. Daarmee kreeg een week die voor de Nederlander met een flinke tegenvaller begon alsnog een prachtig vervolg.

Barcelona deelde donderdag via sociale media een korte video, waarop is te zien hoe de spelers van de Catalaanse grootmacht een erehaag vormen voor De Jong, die tussen zijn ploeggenoten door rent en onderweg de nodige schouderklopjes krijgt. Het is een hartelijk onthaal voor de Oranje-international, die lange tijd moest toekijken vanwege een knieblessure.

Van flinke tegenvaller naar warm welkom

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De week begon voor De Jong nog behoorlijk frustrerend. Maandagochtend meldde hij zich volgens de Spaanse krant SPORT al om 08.35 uur op het trainingscomplex van Barcelona. Daarmee was hij de eerste speler die arriveerde. De bedoeling was om een groot deel van de training met zijn ploeggenoten af te werken, maar hevige regenval gooide roet in het eten.

Trainer Hansi Flick zag zich genoodzaakt het programma aan te passen. De Jong moest zijn geplande terugkeer bij de groep uitstellen en werkte uiteindelijk individueel, terwijl verschillende ploeggenoten wel buiten trainden.

Een dag later volgde alsnog het langverwachte moment. Dinsdag sloot De Jong voor het eerst sinds 22 mei weer gedeeltelijk aan bij de groepstraining, zo meldde AS. Ook woensdag werkte hij een deel van de training met zijn ploeggenoten af.

Donderdag volgde vervolgens het hartverwarmende eerbetoon. De Jong herstelt van een blessure aan de binnenband van zijn rechterknie, die hij tijdens het WK opliep. Een officiële wedstrijdrentree laat nog even op zich wachten. Volgens AS mikt Barcelona, mits zijn herstel voorspoedig verloopt, op een rentree op 31 oktober tegen Deportivo Alavés.