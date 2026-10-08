'Ook Mourinho krijgt hardnekkig Real Madrid-probleem maar niet opgelost'

José Mourinho slaagt er vooralsnog niet in om alle neuzen bij Real Madrid dezelfde kant op te krijgen, zo melden Spaanse media. Volgens journalist Antón Meana van Cadena SER is ook onder The Special One nog altijd sprake van een 'ijzige' sfeer in de kleedkamer van De Koninklijke.

Real stelde de 63-jarige Mourinho afgelopen zomer voor de tweede keer aan als hoofdtrainer, dertien jaar na het einde van zijn eerste periode in Santiago Bernabéu. De Portugees kreeg de opdracht mee om de discipline in de selectie aan te halen, aangezien het vorig seizoen onder zowel zijn ontslagen voorganger Xabi Alonso als diens tijdelijke opvolger, interim-trainer Álvaro Arbeloa, behoorlijk knetterde.

Artikel gaat verder onder video

Het absolute dieptepunt daarbij vormde de vermeende vechtpartij tussen middenvelders Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Laatstgenoemde kwam daarbij ten val, waardoor hij zelfs tijdelijk het bewustzijn verloor. Real besloot beide spelers uiteindelijk een boete van een half miljoen euro op te leggen.

Onder Mourinho is er tot op heden echter weinig veranderd, zo claimt Meana in het programma El Larguero. "Het enige probleem is dat ik merk dat het in de kleedkamer nog net zo ijzig is als het vijf maanden geleden was", zegt de journalist. Daarnaast zou het gedrag van sterspeler Kylian Mbappé ook voor onrust zorgen, waardoor Meana de situatie binnen de club als een 'broeinest' omschrijft.

Mourinho staat voor weken van de waarheid

Real moet na de interlandbreak meteen flink aan de bak. De Koninklijke hervat LaLiga komende zaterdag (10 oktober) met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. Daarna wacht een uitwedstrijd in de Champions League tegen AS Roma (14 oktober), gevolgd door een thuiswedstrijd in de competitie tegen Sevilla (18 oktober), de huidige nummer vijf van de ranglijst.

Vervolgens gaat de focus weer op de Champions League, waarin RB Leipzig op bezoek komt (21 oktober). Slechts vier dagen later, op 25 oktober, wacht de eerste Clásico van het seizoen, als De Koninklijke op bezoek gaat bij FC Barcelona. Na zeven speelronden staan de Catalanen op dit moment met de maximale score van 21 punten bovenaan in LaLiga. Het Real van Mourinho verspeelde al twee keer punten en staat met 16 punten op de derde plaats, achter stadgenoot Atlético Madrid. Dat heeft weliswaar evenveel punten, maar kan een beter doelsaldo overleggen (+9 om +2).