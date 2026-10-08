AZ heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over het seizoen 2025/2026 officieel vastgesteld. De club uit Alkmaar sluit het boekjaar af met een nettowinst van 12,2 miljoen euro, wat een duidelijke stijging betekent ten opzichte van de 10,4 miljoen euro winst van een seizoen eerder. Het positieve resultaat zal door de club worden toegevoegd aan de overige reserves en ook uitgegeven worden in 2026/27.

Die nettowinst wist AZ neer te zetten ondanks een operationeel tekort op de normale bedrijfsvoering. Zonder transferresultaten en afschrijvingen op de vergoedingssommen leed de club namelijk een operationeel verlies van 14,6 miljoen euro. Dat gat werd uiteindelijk helemaal gedicht dankzij een positieve transferbalans. Wel daalde de totale netto-omzet met 2,8 miljoen euro naar een bedrag van 56,5 miljoen euro.

Lagere Europese inkomsten en gestegen kosten voor AZ

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De daling van de omzet heeft vooral te maken met de sportieve prestaties in Europa. Waar de club een jaar eerder nog actief was in de Europa League, moesten de Alkmaarders het afgelopen seizoen doen met de Conference League. "Deze daling komt met name voort door lagere wedstrijdbaten (inclusief prijzengeld) in 2025-2026 vanuit de Conference League ten opzichte van het seizoen 2024-2025 (Europa League)", zo legt AZ uit in het officiële document.

Tegenover die lagere inkomsten stonden juist hogere kosten voor de club. De totale bedrijfskosten stegen namelijk van 77,9 miljoen euro naar 88,9 miljoen euro. Die toename kwam voort uit de sportieve prestaties in het bekertoernooi en in Europees verband, gecombineerd met een groei van het personeelsbestand in fte's.

Sterke vermogenspositie en licentiebeoordeling

Ondanks de toegenomen uitgaven blijft de financiële basis in het AFAS Stadion erg sterk. Op 30 juni 2026 kwam het geconsolideerde eigen vermogen uit op 93,1 miljoen euro. De solvabiliteit bleef met 58 procent precies gelijk aan het vorige meetmoment, terwijl AZ ook geen enkele belastingachterstand heeft openstaan.

Voor het seizoen 2026-2027 verwacht de club een score van 32 punten te halen in het Financial Rating Systeem van de KNVB, nadat dit een jaar eerder nog 38 punten was. Omdat de club daarmee ruim boven de minimale eis van 15 punten blijft, komt de licentiestatus van de Alkmaarse club op geen enkel moment in gevaar.

Wat vooral opvalt in het rapport, is dat de grote verkopen van afgelopen zomer nog niet zijn meegenomen in deze cijfers. De transfers van Troy Parrott naar Real Betis en Sven Mijnans naar PSV vonden namelijk pas plaats na de peildatum van 30 juni. Ook de uitgaande transfers van Zico Buurmeester, Maxim Dekker, Mayckel Lahdo en Ibrahim Sadiq vallen daardoor pas in de boeken van het huidige seizoen.

Voor het lopende seizoen 2026/2027 houdt de directie rekening met een klein operationeel tekort door eerdere investeringen in het elftal en de organisatie. Door de latere inkomsten uit de transfermarkt en de lopende commerciële opbrengsten koerst de club echter af op een eindresultaat dat ongeveer rond break-even zal uitkomen. Mochten er geen gekke dingen gebeuren, dan draait AZ echter ook komend seizoen groene cijfers. FootballTransfers maakte daar deze analyse van.

