Feyenoord gaf Michiel Kramer officiële waarschuwing na opmerkelijke actie Dirk Kuyt

en Dirk Kuyt zaten bij Feyenoord niet altijd op één lijn. In de podcast Willem & Wessel vertelt Kramer dat Kuyt eens weigerde om sprintjes te trekken na een wedstrijd, waarmee hij volgens Kramer een gemaakte afspraak verbrak. Ook stoorde Kramer zich eraan dat Kuyt bij het kampioensfeest in 2017 voortdurend de kampioensschaal vasthield.

Kramer, over wie deze maand een door Andre Valkeman geschreven boek verscheen, vertelt over een competitiewedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen op 11 februari 2017 (2-0). Nicolai Jörgensen was de eerste spits; Kuyt mocht invallen en Kramer bleef op de bank. “Het werd toen een heel nieuwe trend dat als je niet gespeeld had, je loopjes op het veld moest gaan doen. Nou, dat wordt dus van tevoren besproken: ‘Luister, als je minder dan een kwartier speelt, dan is het de bedoeling dat je na de wedstrijd wat extra loopjes gaat doen om een beetje aan de meters te komen.’ Ja, ik weet het, het is echt schandalig, maar goed."

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“Oké, dat was het geval”, vervolgt Kramer in de podcast van VoetbalPrimeur. “Dus ik zeg: ‘Oké, dan is er voor mij geen enkele uitzondering. Dus wie het nou ook is, als je tien minuten invalt, dan ga je ook lopen na de wedstrijd. Dat spreken we dus nu af.’ Ik kreeg terug: ‘Ja, dat spreken we nu af’. Nou, Dirk Kuyt valt in minuut 81 in (in werkelijkheid minuut 76, red.). Dan is het dus de bedoeling, want dat is de afspraak, dat we na de wedstrijd met z'n allen de loopjes gaan doen. En Dirk dacht: ja, maar dat ga ik niet doen. Toen dacht ik: ja, dan ga ik het ook niet doen.”

De volgende dag moest Kramer op het kantoor van technisch directeur Martin van Geel verschijnen. “Ik kreeg een officiële waarschuwing, omdat zij vonden: er zit een wezenlijk verschil tussen Dirk Kuyt en Michiel Kramer. Dat zei hij letterlijk. Ik reageerde: ‘Dat is jullie conclusie, niet die van mij.’"

Kramer snapt dat er ‘een bepaalde hiërarchie’ bestaat binnen voetbalteams. “Je hebt altijd spelers die al wat bereikt hebben, internationals, heel veel interlands, of misschien hele grote clubs achter hun naam. Ik begrijp die hiërarchie en daar heb ik hartstikke veel respect voor. Maar als we dus een bepaalde afspraak maken voor een wedstrijd, dan verwacht ik ook dat iedereen zich daaraan houdt. Doe je dat niet, dan doe ik het ook niet. Het is ook niet zo ingewikkeld."

'Kuyt hield kampioensschaal vast'

Drie maanden later schoot Kuyt Feyenoord met een hattrick tegen Heracles Almelo naar de landstitel. “Kuyt was natuurlijk superbelangrijk in die wedstrijd”, erkent Kramer. “Alleen: ik heb echt het gevoel gehad dat hij die schaal nooit meer uit handen heeft gegeven. Niet normaal. We hadden zelfs een feestje met de familie op de ss Rotterdam. Toen heb ik hem ook maar één keer in mijn handen gehad, voor een foto met mijn familie. Maar toen had hij hem ook alweer de hele avond vast. Ik had wel het idee dat hij het gevoel had dat hij heel belangrijk was dat jaar.”