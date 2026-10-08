heeft een eenjarig contract bij N.E.C. getekend, zo meldt de club donderdagmiddag in een persbericht. De 26-jarige verdediger trainde al een week mee met de selectie van trainer Dick Schreuder en gaat nu dus ook wedstrijden spelen voor de Nijmegenaren.

Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar brak in Amsterdam niet door in het eerste elftal. Via de Jong-ploeg verkaste hij naar Paris Saint-Germain, dat op dat moment een beloftenteam oprichtte en op zoek was naar jonge spelers voor dat elftal. Door blessures bij de hoofdmacht kwam de linksbenige verdediger echter tot 45 wedstrijden in de hoofdmacht van PSG, waaronder 10 in de Champions League.

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Een vaste basisplaats zat er in Parijs echter niet in, waarna Bakker in de zomer van 2021 voor 7 miljoen euro aan het Duitse Bayer Leverkusen werd verkocht. Twee jaar later volgde een overstap naar Atalanta, dat 8,8 miljoen voor hem neertelde. Ook namens Leverkusen en Atalanta kwam Bakker geregeld uit in de Champions League. De Italianen verhuurden de verdediger in het seizoen 2024/25 aan het Franse LOSC Lille. Afgelopen zomer liep de verdediger bij Atalanta uit zijn contract.

Inmiddels heeft Bakker dus zijn handtekening gezet bij N.E.C. De club legt de linkspoot voor een seizoen vast, met daarbij een optie voor nog een extra seizoen. "Mitchel heeft op het hoogste niveau gespeeld, in drie grote Europese competities. Die ervaring neemt hij mee naar Nijmegen, en bovendien is hij op diverse posities inzetbaar", zegt technisch directeur Carlos Aalbers. N.E.C. meldt dat Bakker met rugnummer 5 zal gaan spelen en dat hij per direct speelgerechtigd is. De club hervat de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Ajax, waarin de verdediger dus zijn debuut zou kunnen gaan maken.