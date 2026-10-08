geeft tekst en uitleg bij de gebeurtenissen rond het ontspoorde Nations Leagueduel dat hij met Suriname speelde tegen Guatemala. Na afloop van het duel was de doelman van FC Groningen betrokken bij een vechtpartij op het veld en maakte hij even later een obsceen gebaar richting het thuispubliek.

Vaessen verloor in de nacht van maandag op dinsdag met Suriname in extremis met 1-0 van Guatemala, waardoor de ploeg van bondscoach Henk Fraser als derde eindigde in de Nations League-poule en daarmee naast een plek in de kwartfinales grijpt. Natio eindigde het duel met 10 man, omdat invaller Richonell Margaret een kwartier na rust reageerde op de racistische uitlatingen die vanaf de tribunes werden gedaan richting de spelers. Op beelden van na de wedstrijd is te zien hoe Vaessen zich op een drafje richting een grote groep duwende en trekkende personen begeeft, waarna hij enkele klappen uitdeelt. Daarna maakte hij bij het verlaten van het veld een obsceen gebaar naar het thuispubliek.

'Spelers van Guatemala verontschuldigden zich bij ons'

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FC Groningen deelt vrijdagmiddag een uitgebreide verklaring van Vaessen over de gebeurtenissen in Guatemala. "Wij zijn vanaf de eerste minuut geprovoceerd en er werden de meest verschrikkelijke racistische dingen naar ons geroepen", vertelt de keeper. "Het was alsof we in een kooi aan het voetballen waren, waaruit we niet konden ontsnappen. Onze medespeler Richonell Margaret kreeg de rode kaart omdat hij reageerde op de uitlatingen van het publiek. Wij hebben overwogen te stoppen en naar binnen te gaan. De spelers van Guatemala verontschuldigden zich ook bij ons en we spraken met elkaar af dat beide teams – ongeacht het resultaat – na afloop zonder het publiek te bedanken direct naar binnen zouden gaan."

'Zij noemden ons een sh*t country'

Dat gebeurde echter niet. "Zij maakten vlak voor tijd de winnende treffer en na het laatste fluitsignaal gingen zij toch uitgebreid het publiek bedanken en toen wij verhaal gingen halen, noemden zij ons een ‘shit country’ en ontstond er geduw en getrek. We hadden ons moeten beheersen en uit deze situatie weg moeten blijven, maar dat is ons helaas niet gelukt", zegt Vaessen. Ook hijzelf liet zich daarbij niet onbetuigd, moet Vaessen bekennen. "Ook ik had verstandig moeten zijn en had weg moeten lopen. Maar ik ben opgekomen voor mijn ploeggenoten en dat is volgens mij heel menselijk. Je bent als mens kwetsbaar als er onrecht wordt aangedaan en als daartegen niet wordt opgetreden."

Vaessen besluit zijn statement met de opmerking dat hij blij is terug te zijn bij zijn club. Met FC Groningen hervat hij de Eredivisie komende zondag met een uitwedstrijd tegen Excelsior. "We gaan ons focussen op het duel met Excelsior en samen de strijd aan tegen racisme, want blijkbaar is dit in deze tijd nog altijd nodig en daarover moeten we ons zorgen maken", aldus de keeper. Zijn club schrijft zich achter de woorden van Vaessen te scharen.