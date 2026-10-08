Régis Le Bris heeft donderdag tijdens een persmoment tekst en uitleg gegeven over de situatie rondom Brian Brobbey. De spits van Sunderland viel tijdens de interlandperiode uit met een hamstringblessure, maar volgens de Franse manager valt de schade mee en hoeft er niet gevreesd te worden voor een langdurig herstel. Wel moet de promovendus het komende zaterdag in het competitieduel met Brighton & Hove Albion nog stellen zonder de aanvaller.

Brobbey liep de kwetsuur op in de eerste helft van de interland tussen Oranje en Duitsland (1-1). De spits moest zich toen al voor de rust laten vervangen door Joshua Zirkzee en reisde vervolgens meteen terug naar Engeland om de blessure verder te laten onderzoeken door de medische staf.

Manager Régis Le Bris over kwetsuur Brian Brobbey

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Régis Le Bris benadrukt dat de situatie rond Brian Brobbey minder ernstig is dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. "Voor Brian gaat het om iets dat niet zo lang duurt", geeft Le Bris aan. "We maakten ons even zorgen, maar na de wedstrijd was Brian zelf niet al te bezorgd. Gelukkig is het niet ernstig, maar we nemen geen risico's."

De verwachting binnen de club is dat Brobbey over een tot hooguit twee weken weer volledig inzetbaar is op het veld. Sunderland kiest er echter bewust voor om geen enkel risico te nemen met het herstel van de sterke spits, waardoor het thuisduel in de Premier League tegen Brighton definitief te vroeg komt en die twee weken wellicht nog iets langer kan worden.

Brian Brobbey is in de eerste weken van de competitie direct uitgegroeid tot de belangrijkste man in de aanval van de club. De spits was tot nu toe namelijk al goed voor drie van de in totaal zes doelpunten die de ploeg wist te maken in de competitie.

Sunderland bezet op dit moment de veertiende plek op de ranglijst in de Premier League met vier punten uit vijf wedstrijden. Met Brighton treft de ploeg zaterdag de huidige nummer drie van de competitie, waarbij het voor eigen publiek dus zal moeten gebeuren zonder de doelpunten van Brobbey.