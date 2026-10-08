De Graafschap beleeft een uiterst stroeve start in de Keuken Kampioen Divisie, maar trainer Thomas Duivenvoorden weigert de moed op te geven. De club uit Doetinchem staat na negen speelronden op de negentiende plaats van de ranglijst. De trainer kijkt echter bewust naar boven en houdt vast aan zijn doel om de play-offs voor promotie naar de Eredivisie te halen.

De Graafschap pakte tot nu toe pas acht punten uit negen duels, na twee overwinningen, twee gelijke spelen en vijf nederlagen. Vrijdagavond staat op De Vijverberg de ontmoeting op het programma met hekkensluiter Jong FC Utrecht, dat met zeven punten de twintigste plek bezet. Voor Duivenvoorden telt in het eigen stadion maar één uitkomst om de weg omhoog in te slaan.

Duivenvoorden houdt vast aan play-offs

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Ondanks de lage positie op de ranglijst is er binnen de spelersgroep geen paniek over een mogelijke val naar de laatste plaats. "Van Jong FC Utrecht moeten wij winnen. Er wordt bij ons niet gepraat over de laatste plek, dat leeft niet", vertelt Thomas Duivenvoorden tegenover De Gelderlander over het gevoel binnen De Graafschap.

Duivenvoorden geeft aan dat een scenario waarin zijn ploeg onderaan belandt totaal niet meespeelt. "Het is ook een zwart scenario, want het zou betekenen dat je de wedstrijd verliest. Daar ga ik niet vanuit. Ik ga nog altijd uit van een plek in de play-offs. Winnen we, dan hebben we uit de laatste vijf wedstrijden tien punten gepakt", zegt de 40-jarige trainer over het herstel dat hij ziet.

Geen onderschatting van Jong FC Utrecht

Afgelopen weekend speelde De Graafschap op zaterdag met 2-2 gelijk tijdens het uitduel met FC Eindhoven. De tegenstander van vrijdag mag dan wel onderaan staan, maar van gemakzucht wil Duivenvoorden niets weten. Jong FC Utrecht wist dit seizoen immers al te winnen van NAC Breda (2-3) en Jong Ajax (6-1).

Duivenvoorden waarschuwt zijn ploeg dan ook voor onderschatting. "Absoluut niet. Wij denken nergens makkelijk over. Daarnaast vind ik Jong FC Utrecht beter dan onze laatste tegenstander FC Eindhoven", legt de trainer uit met het oog op de komende thuiswedstrijd.

Met zeven punten uit de laatste vier wedstrijden laat De Graafschap zien dat de stijgende lijn na een lastige seizoensstart te pakken is. Een voorname rol is daarbij weggelegd voor nieuwkomer Mark Diemers, die een tweejarig contract tekende in Doetinchem. De ervaren middenvelder werd door trainer Thomas Duivenvoorden meteen aangesteld als aanvoerder en begon tegen FC Eindhoven voor de eerste keer met de band om zijn arm aan het duel.

Waar Heracles Almelo met 22 punten bovenaan staat en Almere City FC volgt met 19 punten, probeert De Graafschap de aansluiting met de subtop te hervinden. Winst op De Vijverberg brengt het puntentotaal op elf en zorgt ervoor dat Duivenvoorden en zijn ploeg de aansluiting vinden bij de brede middenmoot in de race om de play-off-tickets.