Ouazane: 'Hij vroeg waarom ik zo stil was. Ik moest nog beseffen dat ik er echt stond'

is niet van plan om bij Ajax genoegen te nemen met een bijrol. Het zeventienjarige talent beseft dat de concurrentie in Amsterdam groot is, maar wil zich niet verschuilen achter zijn leeftijd. Na zijn debuut voor het nationale elftal van Marokko kijkt de aanvaller vol vertrouwen vooruit naar het vervolg van de Eredivisie.

Ouazane beleefde de afgelopen weken een bijzondere periode. De jonge Ajacied mocht zich voor het eerst melden bij de nationale ploeg van Marokko, waar hij onder anderen Achraf Hakimi, Ismael Saibari en Issa Diop ontmoette. Aanvankelijk keek hij vooral zijn ogen uit, maar dankzij de warme ontvangst van zijn nieuwe ploeggenoten voelde hij zich al snel thuis.

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Vooral Saibari ontfermde zich over Ouazane. De voormalig PSV'er was een van de eersten die Ouazane na zijn oproep belde. "Hij zei: 'Gefeliciteerd, welkom thuis. Als je iets nodig hebt, ben ik te bereiken.' Dat is natuurlijk heel mooi. Hij heeft me in die periode ontzettend geholpen en daar ben ik hem echt dankbaar voor."

Ook Diop sprak hem tijdens een training moed in. "Hij vroeg waarom ik zo stil was. Ik zei dat ik nog aan het beseffen was dat ik daar echt stond. Toen zei hij: 'Het is nu realiteit. Als je de bal hebt, laat dan je dribbels zien en doe waar je goed in bent. Wij verdedigen wel voor jou.'"

Ouazane wil concurrentiestrijd bij Ajax aangaan

Na zijn interlanddebuut richt Ouazane zijn blik weer volledig op Ajax. Daar wacht hem een stevige concurrentiestrijd, maar de jonge aanvaller ziet dat vooral als een kans om zichzelf verder te ontwikkelen.

"Als ik kijk naar de linkerkant, waar ik moet concurreren met Simon (Adingra, red.), die nu fit is, en Oscar (Gloukh), die daar speelt, en op tien met Julian (Brandt), dan is dat alleen maar mooi voor mij", vertelt Ouazane aan ESPN. "Het is ook iets nieuws. In de jeugd was ik gewend om eigenlijk altijd te spelen, maar hier moet ik daar ook aan werken."

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Een basisplaats is voor de zeventienjarige Ajacied allerminst vanzelfsprekend. Toch weigert hij zich neer te leggen bij het idee dat hij voorlopig vooral als invaller moet fungeren. "Ik ga die concurrentiestrijd gewoon aan, ondanks dat ik jong ben. Goed genoeg is oud genoeg. Als ik vind dat ik beter ben dan iemand anders, dan ziet de trainer dat ook wel, denk ik. En als ik mijn plek verdien, krijg ik dat ook te horen."

Daarbij benadrukt Ouazane dat hij zijn medespelers respecteert. "Ik moet gewoon keihard werken, mijn mond houden en respect tonen voor degenen die spelen. Als ik op de bank zit, denk ik niet alleen maar: 'Ik had moeten spelen.' Natuurlijk wil iedereen spelen, maar je moet ook nadenken over wat het beste is voor de wedstrijd."

Ouazane heeft duidelijk doel met Ajax

Aan enthousiasme ontbreekt het in ieder geval niet. "Ik heb altijd zin om te spelen. Als ik mag invallen, wil ik zo snel mogelijk naar de kant om mijn shirt aan te doen."

Hoewel Ouazane al verschillende persoonlijke mijlpalen heeft bereikt, waaronder zijn debuut voor Ajax en zijn eerste interland voor Marokko, staat zijn grootste wens voor dit seizoen los van zijn individuele prestaties.

"Als we kampioen worden", antwoordt hij op de vraag wanneer zijn seizoen geslaagd is. "Als we de competitie kunnen winnen. Dat zijn allemaal realistische doelen voor ons als team. Ik denk dat dit seizoen het meest geslaagd is als we kampioen worden. Dat is voor ons allemaal een groot doel."