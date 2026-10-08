José Mourinho heeft met de nodige scepsis en humor gereageerd op het nieuws rond Manchester City. De Engelse club werd door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten voor het overtreden van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Terwijl iedereen wacht op mogelijke straffen, rekent de Portugese trainer vooral op een juridisch getouwtrek dat nog jaren kan gaan duren.

De huidige trainer van Real Madrid kan de hele kwestie dan ook lastig serieus nemen zolang alle procedures nog lopen. Tegenover de Italiaanse krant Corriere dello Sport laat hij weten dat hij niet rekent op een snelle uitkomst. "Manchester City? Ik kan er wel om lachen", begint The Special One tegenover Corriere Dello Sport.

Mourinho grapt over slepend proces

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Mourinho wijst erop hoe dit soort zaken meestal verlopen binnen de sportrechtspraak, waar beroepszaken een eeuwigheid kunnen voortslepen. Manchester City heeft de beschuldigingen altijd ontkend en liet direct weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de commissie. Mourinho verwacht daarom dat een definitief besluit over straffen nog heel lang op zich laat wachten.

"Ik vermoed dat er een oordeel gaat komen. Maar, ik ben nu in mijn zestiger jaren, dus ik moet geluk hebben dat ik er nog ben als dat oordeel er is", grapt Mourinho. "Eerst komt er een uitspraak, dan een hoger beroep... Tegen die tijd ben ik tachtig." De toptrainer herkent het beeld maar al te goed uit zijn eerdere periodes in Spanje en Turkije.

"Ik denk niet dat het aan mij ligt. Het is de pech die samenhangt met het moment waarop ik bij bepaalde clubs ben gekomen", legt Mourinho uit. "Hier, bij Real, heb ik de Negreira-zaak meegemaakt. Later was er in Turkije een groot schandaal. Ik heb me in dit soort situaties bevonden." Real Madrid is in Spanje nog altijd verwikkeld in die juridische strijd, waarbij de club onder meer een lijvig dossier neerlegde bij de UEFA over betalingen die FC Barcelona tussen 2001 en 2018 deed.