De internationals van Benin hebben dinsdagavond na het vriendschappelijke duel met Argentinië geen enkel aandenken weten te bemachtigen van Lionel Messi. De met 3-0 verloren wedstrijd in het Estadio Monumental in Buenos Aires stond natuurlijk compleet in het teken van het interlandafscheid van de Argentijnse vedette, maar de jonge spelers uit Afrika bleven door strenge veiligheidsmaatregelen met lege handen achter. Bondscoach Gernot Rohr doet zijn verhaal over de bijzondere avond in het Franse radioprogramma Rothen s'enflamme op RMC.

Het duel met de regerend wereldkampioen was voor het elftal van Rohr een flinke vuurdoop voor 85.000 toeschouwers. De spelers van Benin, die spelen onder de bijnaam 'Les Guépards', hadden gehoopt na afloop een shirt te bemachtigen of op de foto te gaan met de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar. De beveiliging rond de kleedkamer van Argentinië gooide de boel echter resoluut op slot voor de bezoekers.

Strikte beveiliging blokkeert shirtruil

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Gernot Rohr zag dat zijn selectie na het laatste fluitsignaal nul op het rekest kreeg in de gangen van het stadion. "Het enige minpunt is dat de Argentijnen niets aan onze spelers hebben gegeven. Zelfs niet een foto van Lionel Messi", stelt de bondscoach teleurgesteld vast. "We wilden shirts ruilen, maar we kregen geen enkel shirt. Ze lieten ons zelfs niet in hun gang. De beveiliging weigerde iedereen toegang. Spelers kwamen met hun shirts om te ruilen met andere spelers. We hebben alles geprobeerd, maar het mocht niet baten."

Persoonlijke ingreep via Scaloni

Lionel Scaloni schoot Gernot Rohr te hulp op het moment dat bleek dat niemand anders bij de Argentijnse aanvoerder kon komen. "Ik kon mijn shirt van Lionel Messi uit 2018 aan de bondscoach geven", legt Rohr uit over het shirt dat hij overhield aan een ontmoeting uit het verleden op het WK met Nigeria. "Hij liet het voor mij signeren en gaf het me terug. Ik heb een half uur gewacht, maar dat maakt niet uit."

Rohr geeft aan dat het sportieve aspect en de ervaring voor zijn spelersgroep ondanks de afloop uiterst waardevol blijven. "We zijn erg blij om de geschiedenis in te gaan, vooral voor zo'n groot voetbalicoon als Lionel Messi. En om deze wedstrijd in het Monumental te spelen, was een buitengewone ervaring voor mijn jonge spelers", besluit de bondscoach. "Het was fantastisch, maar zonder stress. Het resultaat was niet het belangrijkst. Voor ons sportief gezien was het om te leren, om onze jonge spelers een zeer rijke internationale ervaring te laten opdoen die niemand ooit had kunnen dromen te beleven."