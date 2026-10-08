heeft van het Openbaar Ministerie van Luzern een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen voor het vervalsen van zijn coronacertificaat in 2022. De middenvelder van Sunderland AFC heeft schuld bekend en moet een bedrag van 160.500 euro betalen als hij binnen een proeftijd van twee jaar opnieuw de fout ingaat.

De strafbeschikking komt nadat Xhaka eind september zelf open kaart speelde over wat er tijdens de coronapandemie is gebeurd. De Zwitser legde destijds uit dat hij het bewijs in een emotionele bui had gekocht, vooral omdat er volgens hem in die tijd simpelweg nog te weinig bekend was over de vaccins.

Strafbeschikking van het Openbaar Ministerie

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Granit Xhaka deelde het nieuws over de straf zelf via een bericht op sociale media. De boete is berekend op basis van vijftig dagtarieven van 3.000 Zwitserse frank, wat omgerekend neerkomt op 160.500 euro. "Nadat ik volledig heb verklaard bij het Openbaar Ministerie, ligt nu het besluit van het Openbaar Ministerie voor. Ik ben per strafbeschikking veroordeeld wegens het verkrijgen van een valse akte tot een voorwaardelijke geldboete van 50 dagtarieven à Fr. 3.000 met een proeftijd van twee jaar", laat de ervaren middenvelder weten.

Doordat het om een voorwaardelijke straf gaat, hoeft Xhaka het geldbedrag nu niet direct over te maken naar Zwitserland, zolang hij zich tot oktober 2028 netjes aan de afspraken houdt. "Dit betekent: de straf wordt niet uitgevoerd als ik me in die periode niets laak. Ik accepteer het besluit en neem de verantwoordelijkheid. Dank voor de vele ondersteunende berichten in de afgelopen weken. Ze betekenen veel voor me", vertelt hij. De proceskosten die erbij kwamen kijken, heeft de controleur inmiddels al betaald.

Gevolgen bij de nationale ploeg

Bij het nationale elftal van Zwitserland zorgde de zaak meteen voor verschuivingen binnen de selectie. De bond besloot Granit Xhaka door alle ophef tijdelijk zijn aanvoerdersband af te pakken. De recordinternational besloot daarop in goed overleg met de leiding de recente wedstrijden in de Nations League over te slaan, zodat hij alle tijd had om mee te werken met justitie.

Xhaka was overigens niet de enige binnen de selectie die met deze situatie te maken kreeg; ook aanvaller Breel Embolo ontbrak om een vergelijkbare reden bij de groep. Zonder Xhaka deed de ploeg van bondscoach Murat Yakin het uitstekend met zeges op Slovenië (2-1) en Noord-Macedonië (3-0), waardoor het land fier aan kop gaat in de Nations League B-groep met twaalf punten uit vier wedstrijden. Richting de duels in november kijkt de bond of de captain zijn band weer terugkrijgt.

Focus op competitie met Sunderland

Voor zijn situatie bij zijn club heeft het hele juridische verhaal geen gevolgen. Granit Xhaka kreeg geen sportieve schorsing opgelegd en draagt onder trainer Régis Le Bris gewoon de aanvoerdersband. In Engeland speelt hij samen met onder anderen doelman Robin Roefs en spits Brian Brobbey.

Sunderland staat momenteel veertiende in de Premier League met vier punten uit de eerste vijf wedstrijden. Xhaka traint gewoon mee met de rest van het team en start zaterdag in de basis tijdens de ontmoeting met Brighton & Hove Albion.