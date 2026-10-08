Ajax staat in oktober en november voor een loodzware periode waarin de sportieve koers van de club direct flink op de proef wordt gesteld. Na een ingrijpende transferzomer waarin technisch directeur Jordi Cruijff de selectie grondig hervormde, bezetten de Amsterdammers de vijfde plaats in de Eredivisie met veertien punten uit zeven wedstrijden. De komende weken wachten zware ontmoetingen in binnen- en buitenland, waardoor de club en beleidsbepalers een beter beeld gaan krijgen van de stand van zaken.

De wisselvallige resultaten in de openingsfase van de competitie zorgen ervoor dat de druk op het beleid meteen toeneemt. Waar Ajax zich via voorrondes tegen Vojvodina, Shelbourne en FC Sion nog wist te plaatsen voor de competitiefase van het Europese toernooi, liep de ploeg in de Eredivisie al tegen averij aan met een 1-3 nederlaag tegen PSV en gelijke spelen tegen sc Heerenveen (2-2) en Excelsior (2-2). Veel van de eerste duels in de Eredivisie in eigen huis werden dus niet gewonnen, terwijl Ajax uit nog ongeslagen is. De komende twee maanden moeten dan ook gaan uitwijzen of de gekozen richting onder de nieuwe sportieve leiding voldoende fundament biedt in topwedstrijden.

Grote renovatie onder Jordi Cruijff op de transfermarkt

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Jordi Cruijff koos afgelopen zomer voor een duidelijke koerswijziging binnen de selectie van Ajax. De sportbestuurder trok namelijk elf nieuwe spelers aan om ervaring en directe winnaarsmentaliteit toe te voegen aan de Amsterdamse spelersgroep. Grote investeringen zoals spits Marcos Leonardo, die voor twintig miljoen euro overkwam, werden gecombineerd met de komst van gevestigde namen als doelman Marc-André ter Stegen, Julian Brandt, Sofyan Amrabat, Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov en de teruggekeerde Daley Blind.

Cruijff realiseerde ondanks de forse personele ingrepen per saldo een positief transferresultaat. Dit kwam mede door de verkoop van buitenspeler Mika Godts, die voor een basissom van 45 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok, en de transfer van jeugdspeler Sean Steur naar Newcastle United. Het loslaten van het eerdere salarisplafond voor buitenkansjes bracht direct routine binnen de lijnen, al zorgde de komst van ervaren krachten ook voor discussie over de doorstroommogelijkheden voor eigen jeugdspelers.

Míchel Sánchez zoekt naar balans met blessurezorgen

Hoofdtrainer Míchel Sánchez staat voor de taak om het gerenoveerde elftal constant te laten presteren onder een overvol wedstrijdschema. De trainer zag zijn ploeg in eigen huis ruim winnen van Willem II (5-1), maar het recente 2-2 gelijkspel tegen Excelsior legde defensieve kwetsbaarheden bloot. Daarbij moet Sánchez flink puzzelen op het middenveld en in de achterhoede, waar jonge krachten en nieuwe aanwinsten strijden om een vaste basisplaats.

Sánchez kreeg vlak voor de hervatting van het seizoen bovendien te maken met flinke personele tegenslagen in de ziekenboeg. Spits Kasper Dolberg raakte tijdens de interlandperiode met Denemarken ernstig geblesseerd aan zijn knie en is langdurig uitgeschakeld, nadat hij het seizoen begon met twee treffers en drie assists in zes duels. Daarnaast kampt Aaron Bouwman met een kwetsuur waardoor de verdediger nog ongeveer een maand buitenspel staat, wat de keuzemogelijkheden in een overvolle periode direct inperkt.

Dubbel programma in Europa en de Eredivisie

Het programma tot en met eind november stelt het vernieuwde elftal voor zware opgaven in zowel de Eredivisie als de Conference League. Na het competitietreffen met NEC volgt op 15 oktober een uitwedstrijd tegen HNK Hajduk Split in Kroatië, waarna een uitduel tegen FC Groningen wacht. De week daarop ontvangt Ajax in eigen stadion de Italiaanse subtopper Atalanta Bergamo, gevolgd door een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de thuiswedstrijd tegen koploper AZ op 31 oktober.

Datum Tegenstander Competitie Zaterdag 10 oktober 2026 Ajax - N.E.C. Eredivisie Donderdag 15 oktober 2026 HNK Hajduk Split - Ajax UEFA Conference League Zondag 18 oktober 2026 FC Groningen - Ajax Eredivisie Donderdag 22 oktober 2026 Ajax - Atalanta Bergamo UEFA Conference League Zondag 25 oktober 2026 Sparta Rotterdam - Ajax Eredivisie Zaterdag 31 oktober 2026 Ajax - AZ Eredivisie Donderdag 5 november 2026 FC Midtjylland - Ajax UEFA Conference League Zondag 8 november 2026 FC Twente - Ajax Eredivisie Zondag 22 november 2026 Ajax - ADO Den Haag Eredivisie Donderdag 26 november 2026 Ajax - FC Thun UEFA Conference League Zondag 29 november 2026 Feyenoord - Ajax (De Klassieker) Eredivisie

De intensiteit neemt in november niet af. Op 5 november reist de selectie af naar Denemarken voor de ontmoeting met Midtjylland, dat momenteel ongeslagen op de tweede plaats staat in de Deense Superliga met negentien punten uit negen duels. Drie dagen later volgt de zware uitwedstrijd in Enschede tegen FC Twente, dat momenteel de vierde plek bezet met zestien punten uit zeven wedstrijden. Na de interlandbreak sluit Ajax de maand af met thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag en FC Thun, waarna op 29 november De Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord op het programma staat.

Daar waar Ajax op de topper tegen PSV na in de eerste maanden dus een zwaar programma heeft ontlopen en kon bouwen aan de selectie, is het moment nu daar dat het aantal duels toe gaat nemen en de weerstand groter gaat worden. De vraag is hoe de selectie en de trainer hier op gaan reageren.