'Slachtoffer' van Johan Derksen blikt terug: 'Zijn kritiek had veel impact'

Ard van Peppen (41) kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn carrière als profvoetballer. De voormalig linksback van onder meer RKC Waalwijk en Roda JC stoorde zich vooral aan de manier waarop spelers soms werden behandeld door de buitenwacht.

In een interview met De Telegraaf vertelt Van Peppen dat hij tevreden is over zijn voetbalcarrière, waarin hij drie kampioenschappen en twee promoties via de nacompetitie meemaakte. Toch bewaart hij niet uitsluitend prettige herinneringen aan die periode.

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"Het gaat erom hoe er in zijn algemeenheid in de voetballerij met je wordt omgegaan. Dan heb ik het ook over supporters, vaak volwassen mensen. Die benaderen je op een heel aparte manier. Dat is soms niet leuk of prettig. Als ik iets niet mis, is het de oppervlakkigheid in de voetballerij", aldus Van Peppen.

Van Peppen kritisch op Johan Derksen

Vooral de kritiek van Johan Derksen blijft de oud-verdediger bij. "In vergelijking tot Paolo Maldini en Marcelo was ik een slechte linksback. Maar ten opzichte van heel veel andere voetballers was ik best wel goed. Johan Derksen, ook linksback geweest, had soms ongezouten kritiek. Op zijn podium heeft dat veel impact. Het zorgt voor beeldvorming, die niet overeenkomt met de feiten", stelt Van Peppen.

Derksen nam de verdediger in het verleden meermaals op de hak in Voetbal Inside. Zo bestempelde hij Van Peppen als 'een kip zonder kop', en vroeg hij zich in maart 2016 spottend af: "Zouden ze Ard ook ooit uitgelegd hebben dat hij de bal moet spelen naar iemand met hetzelfde shirt?" Derksen noemde Van Peppen verder een 'slechte speler'. "Die is heel druk en heel ijverig en zo blind als een paard."

Inmiddels heeft Van Peppen het profvoetbal achter zich gelaten. Hij houdt zich onder meer bezig met extreme trailruns en gebruikt zijn ervaringen uit de sport om organisaties en bedrijven te begeleiden.