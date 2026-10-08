Pijnlijke reserverol bij Jong Oranje, met familie op de tribune: 'Ik had moeten spelen'

is het niet eens met de keuze van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger om hem twee wedstrijden op rij op de bank te zetten. De twintigjarige linksback van TSG Hoffenheim vindt dat hij een basisplaats verdient en steekt zijn verbazing over de beslissingen van Reiziger niet onder stoelen of banken.

Rots moest dinsdagavond tijdens de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (4-0) opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Dat was voor de voormalig speler van FC Twente extra zuur, omdat de wedstrijd werd afgewerkt op De Vijverberg in Doetinchem. De uit Groenlo afkomstige verdediger werd op de tribunes gesteund door familie (onder meer broer Daan Rots), vrienden en bekenden, maar moest aanvankelijk vanaf de bank toekijken.

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Ook enkele dagen eerder, tijdens de met 4-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Slovenië, had Reiziger geen basisplaats voor Rots ingeruimd. De bondscoach gaf toen de voorkeur aan Elijah Dijkstra van AZ, die van nature rechtsbenig is, op de linksbackpositie.

Rots verbaasd over keuzes Reiziger

Rots laat aan het Algemeen Dagblad weten dat hij de keuzes van zijn bondscoach moeilijk kan begrijpen. "Ja, ik was wel verbaasd dat ik in Slovenië en nu weer op de bank moest beginnen."

De verdediger is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. "Ik vind dat ik moet spelen. Ik denk dat ik, zeker tegen verdedigend ingestelde tegenstanders, met mijn kwaliteiten aan de bal wat kan creëren. Maar ik heb dit te accepteren."

Rots mocht tegen Bosnië en Herzegovina uiteindelijk wel invallen en leverde een assist bij de 4-0. De ruime overwinning bleek bovendien voldoende om Jong Oranje op het nippertje naar de play-offs voor het EK te helpen. Nederland was daarbij afhankelijk van Noorwegen, dat dankzij een laat gelijkspel tegen Israël (1-1) een handje hielp.

Rots kritisch op Jong Oranje

Ondanks zijn onvrede over zijn reserverol overheerst bij Rots de opluchting over het bereiken van de play-offs. Tegelijkertijd is hij kritisch op de moeizame kwalificatiereeks van Jong Oranje. "In zo'n zwakke poule derde worden, dat had echt niet gekund", stelt de linksback.

Vrijdag om 11.00 uur wordt duidelijk welke tegenstander Jong Oranje in november treft in de play-offs. Nederland kan worden gekoppeld aan Griekenland, Turkije, Tsjechië, Finland, IJsland, Denemarken of Ierland.