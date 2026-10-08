Waarom PSV op vrijdag in actie komt tegen sc Heerenveen

De Eredivisie wordt vrijdag hervat met een wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. De regerend landskampioen heeft zelf gevraagd om het Eredivisie-duel een dag naar voren te halen. Dinsdag wacht immers de uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League en PSV wil richting dat duel zoveel mogelijk hersteltijd.

PSV - sc Heerenveen stond aanvankelijk voor zaterdag 10 oktober op het programma, maar werd verplaatst naar vrijdag 9 oktober om 20.00 uur. Daardoor krijgt de ploeg van Peter Bosz na de ontmoeting met de Friezen een extra dag om zich voor te bereiden op de confrontatie in Leipzig.

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De keuze zorgt tegelijkertijd voor een bijzonder krappe planning voor sommige internationals. Sergiño Dest speelde in de nacht van dinsdag op woensdag nog een helft met de Verenigde Staten tegen Canada. Die wedstrijd was rond 04.00 uur Nederlandse tijd afgelopen. Voor de rechtsback volgt daardoor een race door de tijd om weer bij PSV aan te sluiten en zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd.

PSV jaagt op koplopers

Ook sportief staat er vrijdag genoeg op het spel. PSV begint speelronde acht als nummer drie van de Eredivisie met zestien punten uit zeven wedstrijden. Koploper AZ heeft negentien punten, terwijl Feyenoord op zeventien staat. FC Twente heeft evenals PSV zestien punten. Heerenveen bezet met negen punten de tiende plaats.

Bijzonder eerbetoon aan Coen Dillen

PSV verschijnt vrijdag bovendien in een speciaal tenue. De club eert daarmee Coen Dillen, die deze week honderd jaar geleden werd geboren. Het shirt is gebaseerd op het tenue uit de jaren vijftig, waarin de legendarische spits zijn doelpunten maakte.

Ook het historische clublogo keert terug. De spelers dragen wel rugnummers, maar geen namen op de achterkant, zoals dat in Dillens tijd gebruikelijk was. Dillen maakte zeventig jaar geleden liefst 43 competitiedoelpunten in één seizoen, een record dat nog altijd overeind staat.