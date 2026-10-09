Feyenoord lijdt miljoenenverlies over boekjaar 2025-26

Feyenoord heeft de jaarcijfers over het boekjaar 2025-26 gepresenteerd. De Rotterdammers lijden een nettoverlies van 12,6 miljoen euro, wat vooral te wijten is aan de lagere inkomsten uit Europees voetbal ten opzichte van het jaar daarvoor.

In het seizoen 2024-25 was Feyenoord nog actief in de Champions League, waarin de club bovendien doordrong tot de achtste finales. Afgelopen seizoen moest de club het echter doen met deelname aan de Europa League, wat een stuk minder lucratief is. Daarbij werd Feyenoord ook nog eens in de competitiefase uitgeschakeld. uiteindelijk is de omzet van de club vooral daardoor met 51,5 miljoen euro gedaald, naar een bedrag van 115,2 miljoen euro.

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Omdat de kosten 'nagenoeg op hetzelfde niveau' zijn gebleven, leed Feyenoord over het boekjaar 2025-26 een operationeel verlies van 25,7 miljoen euro. Onder de streep bedraagt het nettoverlies 12,6 miljoen euro en bedraagt het eigen vermogen van de club nu 24,7 miljoen euro. "De lagere Europese inkomsten hebben het resultaat zeer sterk beïnvloed. Dit onderstreept het belang van financiële discipline en een goede balans tussen onze sportieve ambities en de beschikbare middelen", zegt fiancieel directeur Pieter Smorenburg van Feyenoord.

Positief transferresultaat

Waar Feyenoord dus rode cijfers schrijft, behaalde de club wel een positief transferresultaat over het boekjaar 2025-26. Dat komt vooral door een aantal uitgaande miljoenentransfers, zoals die van Dávid Hancko (Atlético Madrid), Igor Paixão en Quinten Timber (beiden Olympique Marseille) en Quilindschy Hartman (Burnley). "Een aanzienlijk deel van de netto-transferopbrengst is geherinvesteerd in de selectie. Na reguliere afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen bedroeg het positieve spelersresultaat €9,4 miljoen", schrijft Feyenoord.